La espera terminó para el pueblo uruguayo. Este lunes, la selección de Uruguay pone en marcha su ilusión en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se mida frente a Arabia Saudita, en el encuentro que cierra la primera jornada del Grupo H.

El cruce adquiere una relevancia todavía mayor tras el impacto que dejó el inicio de la zona más temprano, donde España no pudo pasar del empate 0-0 ante la debutante Cabo Verde. Con este panorama, el seleccionado que logre quedarse con la victoria en tierras estadounidenses dormirá como líder absoluto del grupo.

El debut de la Celeste de Bielsa a los 70 años

Uruguay inicia su 15ª participación mundialista (la quinta de forma consecutiva) con un condimento histórico en el banco de suplentes: Marcelo Bielsa se convierte en el primer DT argentino en dirigir a tres selecciones distintas en los Mundiales (Argentina en 2002, Chile en 2010 y ahora la Celeste).

A sus 70 años, el "Loco" comanda un plantel que mezcla la experiencia de referentes con la notable actualidad de figuras europeas de la talla de Federico Valverde y el olfato goleador de Darwin Núñez. Los charrúas, que sellaron su pasaje tras finalizar cuartos en las Eliminatorias Sudamericanas, buscarán imponer las transiciones verticales y la presión alta que caracterizan el libreto del entrenador rosarino.

Arabia Saudita quiere repetir los golpes de Qatar

Por el lado de los "Hijos del Desierto", el objetivo prioritario del nuevo proceso comandado por el griego Georgios Donis es volver a superar la fase de grupos, un hito que el país consiguió por única vez en Estados Unidos 1994.

El conjunto asiático, que disputa su séptimo Mundial, apela a la memoria fresca del histórico triunfo ante Argentina en el debut de Qatar 2022 para demostrar que no le teme a las potencias. "Nunca puedes predecir el fútbol. En Qatar nuestra selección le ganó a Argentina", recordó Donis en la antesala, advirtiendo que sus dirigidos saldrán a competir de igual a igual apostando a la velocidad de su gran figura, Salem Al-Dawsari.

Formaciones

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Ali Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Ali Al-Khaibari, Musab Al-Shamat, Salem Al-Dawsari; Marwan Al-Juwayr y Firas Al-Buraikan. DT: Georgios Donis.



Fecha y hora: Lunes 15 de junio de 2026, a las 19:00 (Hora de Argentina).

Estadio: Miami Stadium (Hard Rock Stadium), Florida, EE. UU.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

Dónde verlo en vivo: En Argentina, el partido será transmitido por las pantallas de Telefe y TyC Sports. Por streaming, se podrá seguir a través de las plataformas DGO y Disney+.

El historial mundialista: Se enfrentaron una única vez en Copas del Mundo. Fue durante la fase de grupos de Rusia 2018, con victoria para Uruguay por 1-0 gracias a un gol de Luis Suárez.

