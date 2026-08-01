La Central de Policía se prepara para despedir a sus compañeros

La emoción que se vivió durante la misa en la Catedral San Juan Bautista comienza a trasladarse a las calles de la ciudad. Mientras el cortejo fúnebre avanza hacia el Cementerio de la Capital, la Central de Policía se prepara para rendir uno de los homenajes más sentidos a cuatro hombres que dedicaron gran parte de su vida al servicio público y que dejaron una profunda huella en la fuerza de seguridad provincial.

En la sede policial ya se encuentran formados efectivos de distintas dependencias para despedir con honores al subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Germán Videla; al jefe del Departamento Bomberos D-9, Rubén Castro; al segundo jefe del mismo cuerpo, Jorge Carbajal; y al director de Protección Civil de San Juan y excomisario de la Policía, Carlos Heredia, todos fallecidos en la tragedia aérea ocurrida el miércoles en Valle Fértil.

Los efectivos esperando despedir a sus compañeros. (Foto DIARIO HUARPE)

El paso del cortejo por la Central de Policía representa uno de los momentos más simbólicos de la despedida. Compañeros de distintas generaciones, autoridades y personal de la fuerza aguardan en silencio el arribo de los féretros para brindarles el último saludo, en reconocimiento a una trayectoria marcada por el compromiso, la vocación de servicio y la entrega a la comunidad.

En el caso de Heredia, además de su labor al frente de Protección Civil, su extensa carrera dentro de la Policía de San Juan hace que el homenaje tenga un significado especial para quienes compartieron años de trabajo con él. Su figura, al igual que la de Videla, Castro y Carbajal, permanece ligada a la historia reciente de la institución.

Tras el homenaje frente a la Central de Policía, el cortejo continuará su recorrido por las calles de la ciudad hacia el Cementerio de la Capital, donde se realizarán los honores finales. Allí serán inhumados Marcelo Germán Videla, Jorge Carbajal y Carlos Heredia, mientras que los restos de Rubén Castro serán trasladados posteriormente a Jáchal, donde su familia decidió darle el último adiós.

Esta versión pone el foco en el homenaje de la Policía y justifica naturalmente la presencia de Carlos Heredia al recordar que también integró la fuerza como excomisario, además de desempeñarse como director de Protección Civil.