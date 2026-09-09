En la previa de la esperada visita del papa León XIV a la Argentina —prevista del 8 al 11 de noviembre, marcando el retorno de un pontífice al país tras casi cuatro décadas—, una nutrida delegación integrada por dirigentes sindicales, empresarios, referentes eclesiales y organizaciones sociales participará entre el 10 y el 12 de septiembre del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur. Las actividades se desarrollarán en la Casa Generalicia de La Salle en Roma y culminarán con una audiencia oficial con el Sumo Pontífice en el Palacio Apostólico.

La comitiva argentina llegará al cónclave con una agenda enfocada en las problemáticas socioeconómicas locales. Por parte de la CGT participarán el cotitular Cristian Jerónimo, el secretario de Relaciones Internacionales Gerardo Martínez y la abogada Marta Pujadas, acompañados por Alejandro Gramajo (UTEP) y referentes del sector empresario como Daniel Funes de Rioja.

El objetivo central de los sindicalistas es anticiparle al Papa las principales urgencias del movimiento obrero, tales como la precarización laboral, la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la necesidad de generar empleo formal con derechos.

Impulsado por la Pontificia Comisión para América Latina, el CELAM y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, el foro busca articular una Agenda de Responsabilidad Compartida Norte-Sur tras las ediciones previas realizadas en Bogotá y Washington.

El debate intersectorial abordará seis ejes principales: el impacto de la inteligencia artificial sobre la dignidad humana, la formación para el diálogo socioambiental, la organización comunitaria y las tareas de cuidado, las juventudes frente a las adicciones, la inteligencia artificial vinculada a la amistad social, y la transición energética junto con la preservación territorial.

Para la central obrera, la cumbre en Roma no solo representa una instancia de diálogo institucional y la elaboración de una declaración conjunta para promover la negociación colectiva y el trabajo decente, sino también una oportunidad clave para estrechar lazos con el Vaticano y pavimentar el camino hacia un futuro encuentro directo con el Papa durante su visita a Buenos Aires.