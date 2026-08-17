La serie que retrata la vida de Moria Casán generó repercusiones desde su estreno y una de las escenas que más llamó la atención fue la conversación entre la artista y su hija Sofía Gala. El momento, situado durante una etapa de quiebre personal para Moria tras su separación de Mario Castiglione, padre de Sofía, muestra a ambas en una charla íntima en el jardín de la casa de Parque Leloir.

En la escena, Moria anticipa cómo será la nueva etapa que atravesarán juntas y plantea una relación basada en la libertad. “De ahora en más vamos a ser vos y yo, solas. Esto va a ser un poco anárquico”, le expresa a su hija, antes de remarcar que quiere que Sofía sea libre y que ella también pueda conservar su propia libertad.

La diva también plantea una forma de crianza alejada de las estructuras tradicionales. En ese sentido, sostiene que su hija debe poder tomar sus propias decisiones y aprender por experiencia. Su postura está atravesada por la idea de que cada persona debe construir su camino sin postergar sus deseos por los demás.

“Nunca postergué cosas por nada ni por nadie y espero que vos tampoco lo hagas”, afirma Moria en uno de los pasajes que más repercutió entre quienes vieron la serie.

Otro de los momentos centrales aparece cuando Moria explica que quiere compartir su vida con Sofía, aunque establece una diferencia respecto del modelo tradicional de maternidad: “Quiero vivir con vos, no para vos”. De esta manera, plantea que estará presente para su hija, pero sin asumir el papel de una madre que decide o vive exclusivamente en función de ella.

La conversación también incluye una reflexión sobre la independencia y la construcción de una comunidad propia. Moria reconoce que no se considera capacitada para dar consejos, pero le asegura a Sofía que siempre estará disponible para acompañarla. La escena resume así una filosofía basada en la autonomía, la autoeducación y la presencia sin imposiciones.

“Yo soy una marciana”

La escena tiene otro de sus momentos más recordados cuando Sofía Gala le pregunta a su madre por qué es diferente y si esa particularidad se debe a que es una estrella.

La respuesta de Moria se convirtió en una de las frases más viralizadas de la serie: “No, mi amor, yo no soy una estrella, yo soy una marciana”. La definición refuerza la construcción de una personalidad que, desde sus propios términos, se mantiene alejada de los moldes tradicionales.

El diálogo entre madre e hija terminó convirtiéndose en uno de los fragmentos más compartidos del estreno y abrió discusiones en redes sociales sobre los modelos de crianza, la libertad individual y los límites de la maternidad tradicional. Mientras algunos espectadores destacaron la honestidad y la potencia del vínculo, otros cuestionaron la radicalidad de algunas de las ideas expresadas.

Sofía Gala, frente al desafío de interpretar a su propia madre

La escena adquiere además una dimensión particular porque Sofía Gala participa de la serie interpretando a Moria Casán durante una etapa inicial de su vida. En los primeros tres capítulos, la actriz asume el desafío de representar a su propia madre, aportando una dimensión emocional a la reconstrucción de la relación entre ambas.

Su elección fue destacada por la precisión para reproducir gestos, tono y actitud de Moria. La cercanía personal entre ambas también aporta una lectura diferente a las escenas vinculadas con la infancia y adolescencia de la protagonista.

De esta manera, la conversación que se volvió viral no funciona solamente como un momento de impacto dentro de la serie: también concentra algunos de los principales ejes del relato sobre Moria Casán, como su identidad, su manera de entender la libertad y el vínculo particular que construyó con su hija.