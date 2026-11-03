La China Ansa contó que conspiraron en Telefe para atacarla con Maratea

La periodista La China Ansa decidió hablar abiertamente sobre la controversia que protagonizó junto a Santiago Maratea en el programa PH. La polémica se desató luego de que ella cuestionara al influencer sobre la transparencia de sus colectas solidarias, provocando un tenso momento que obligó a pausar las grabaciones del ciclo antes de salir al aire.

Ante las especulaciones sobre una posible jugada de la producción para perjudicar al invitado, La China Ansa aclaró que nadie le sugirió el contenido de sus cuestionamientos. La comunicadora remarcó su postura al declarar "A mi nadie me bajó ninguna pregunta. No hubo una emboscada ni nada de eso. Nadie me obligó a nada".

Durante su intervención en el programa A la Barbarossa, la panelista defendió su accionar frente a las cámaras y rechazó las críticas recibidas en las plataformas digitales. En ese sentido, La China Ansa expresó "Hice la pregunta que genuinamente me salió en ese momento y si volviera a empezar el programa, la volvería a hacer porque no tuve mala intención".

Finalmente, la profesional de los medios aseguró que mantiene la calma ante la repercusión pública que generó el episodio con Santiago Maratea. Para dar por cerrado el tema, La China Ansa concluyó "Duermo tranquila, tengo la conciencia tranquila y una templanza que me acompaña siempre porque sé como hago las cosas. Pero que quede claro que nadie me dijo lo que tenía que decir. Absolutamente no".