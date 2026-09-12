La China quedó envuelta en un violento episodio con una figura del espectáculo

Un episodio del año pasado volvió a salir a la luz en las últimas horas y sumó un nuevo capítulo al historial de polémicas en la farándula. El hecho se reactivó tras recordarse antiguos conflictos del ambiente artístico, como el caso de Andrés Gil y su infidelidad con Gime Accardi. En esta oportunidad, la situación involucra directamente a la China Suárez durante su paso por el espacio de Mario Pergolini.

La periodista Marina Calabró detalló lo sucedido en su programa de El Observador, donde describió el accionar de la actriz dentro de la emisora. Según explicó la conductora, "me cuentan que hay una famosa que el día que fue de invitada a lo de Pergolini, cazó la foto de Martín Cirio y la destrozó. Y además, digamos, sin pudor, porque es obvio, si yo rompí una foto, es obvio que fui yo, porque fui la única que estuvo en ese camarín. Entonces alguien que lo hizo para que se sepa”.

La comunicadora dio a conocer la identidad de la protagonista luego de exponer la secuencia que obligó a intervenir al personal del lugar. Sobre el estado del espacio de descanso, remarcó que "cuando ella se fue, desaloja el camarín y estaban todas las fotos divinas intactas, excepto la de Martín Cirio, la hizo bolsa. La que rompió la foto de Martín Cirio y obligó a la producción a reponerla fue la China Suárez”.

El conflicto entre ambos viene de tiempo atrás, motivado por los apodos y comentarios que el generador de contenido suele realizar sobre la artista. Respecto a este vínculo, Calabró concluyó: "Se fue del camarín y estaba todo impecable, menos el pobre Cirio que había caído en la volteada. Recordemos que es quien la bautizó ‘Tatiana’ a la China. O sea, la tiene de punto fijo". El suceso reavivó asperezas del pasado y reactivó los enfrentamientos dentro del circuito del espectáculo.