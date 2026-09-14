La China reapareció con Icardi y aseguran que se van a casar: las pruebas

La actriz Eugenia Suárez volvió a mostrarse públicamente con el futbolista Mauro Icardi a través de las plataformas digitales, tras varios días de compartir únicamente contenidos en soledad o junto a sus hijos. Esta reaparición conjunta se da luego de un cruce mediático del deportista con Benjamín Vicuña y en medio del proceso judicial que mantiene con Wanda Nara.

Durante la jornada dominical, la actriz publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram. En primer lugar, difundió una fotografía sosteniendo una jarra de limonada para luego subir un plano cerrado de su mano, exhibiendo el anillo que semanas atrás inició las especulaciones sobre un posible compromiso.

Posteriormente, compartió una postal junto al delantero y sumó un collage acompañado por una versión nupcial del tema "Ordinary", interpretado por el músico Alex Warren.

En el transcurso del día, Suárez mostró además distintos momentos de la jornada, que incluyeron un postre compartido con el deportista y su amiga Agui Bragarnik. La presencia de esta última generó comentarios debido a su vínculo familiar con Christian Bragarnik, directivo del Elche de España, institución con la que el futbolista mantuvo negociaciones semanas atrás sin alcanzar un acuerdo definitivo.

Por el momento, Icardi no replicó las publicaciones en sus propias redes sociales, manteniendo un perfil reservado mientras define su futuro profesional en el ámbito deportivo. Por otra parte, el jugador continúa casado legalmente con Wanda Nara, mientras el tribunal italiano tramita la división de bienes y el régimen de responsabilidades parentales, luego de que la Justicia rechazara en julio de 2026 los reclamos de manutención presentados por la mediática.