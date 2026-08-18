La China Suárez amenazó a Vicuña: "Tiene videos de él que va a publicar"

El último fin de semana se desató un nuevo enfrentamiento mediático que involucra a Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi. El conflicto surgió luego de que el actor chileno participara en el programa PH por la pantalla de Telefe, donde se refirió a la sensibilidad de su paternidad y el vínculo con sus hijos. Ante esto, Icardi utilizó su cuenta de Instagram para publicar una foto provocativa desde un baño acompañada de un mensaje intimidatorio en carácter de vocero de su pareja.

En el ciclo televisivo Desayuno Americano, el periodista Luis Bremer recordó antiguas acusaciones de la actriz contra su expareja para contextualizar la situación. El panelista citó palabras de la China Suárez, quien en su momento afirmó que Vicuña es "El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica porque era eso o morir de tristeza y ansiedad".

También se mencionó otra fuerte crítica dirigida al actor donde ella lo describió como "El papá del año que lleva a su hija a una comida para la fotito de Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones".

Según se detalló en la cobertura del escándalo, aquel descargo de la actriz ocurrió en un contexto donde ella explotó porque él llevó a sus hijos a Ezeiza sin los pasaportes correspondientes.

Por su parte, Yanina Latorre analizó la reciente intervención de Icardi y señaló que "Esto es un hostigamiento; Benjamín Vicuña que es papá de Magnolia y Amancio, no puede contar su historia, su vínculo, porque sale un tipo a amenazar y hostigar, y cuando pone la foto del baño… esa es la peor de todas, hay una amenazada solapada de vamos a vontar o dar data, porque cuando ella posteó el año pasado, hizo una amenaza, que tiene videos y cosas de él que va a publicar".

La situación escaló tras la advertencia sobre supuestos videos privados que podrían salir a la luz pública. En este marco, se reveló que la abogada Ana Rosenfeld se posicionó como una aliada inesperada para Vicuña en medio de la polémica. El enfrentamiento revive una interna que parece no encontrar límites entre las partes involucradas.