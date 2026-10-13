La China Suárez aprovechó la mala suerte de Wanda Nara y se burló feo

Eugenia la China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática al reaccionar públicamente tras la confirmación formal de la separación legal entre el futbolista Mauro Icardi y la empresaria Wanda Nara. La artista publicó un video en sus redes sociales personales pocas horas después de que el delantero informara que el Tribunal de Milán declaró formalmente disuelto el matrimonio que mantenía con la conductora.

En la grabación compartida por la China Suárez se la observa bailando al ritmo del tema musical COMPA COLETO uy_como de la cantante Aria Vega, mientras que sobre las imágenes escribió la frase “Cuando mirás a tu novio”. Posteriormente replicó esa misma filmación en sus historias de Instagram agregando la leyenda “Hoy es un buen día” acompañada por la imagen de un corazón rojo.

La oportunidad elegida para dicha publicación no pasó desapercibida para el público, dado que instantes antes Mauro Icardi comunicó la sentencia emitida por la Justicia italiana tras varios años de duros enfrentamientos. El deportista detalló además que el fallo rechazó el pedido de manutención como cónyuge y la pensión por divorcio requeridos por Wanda Nara, expresando en sus redes que existían motivos para brindar.

Los seguidores de la actriz asociaron de inmediato su mensaje con el dictamen judicial de la expareja. Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron en el año 2024 finalizando un vínculo lleno de conflictos económicos que resolvieron las autoridades de Italia. Actualmente el atacante mantiene un noviazgo oficial con la China Suárez que se confirmó tras la larga repercusión del denominado caso Wandagate.