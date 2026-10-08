La China Suárez quedó nuevamente en el centro de la polémica este jueves 8 de octubre, luego de celebrar públicamente el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara. La actriz compartió un video bailando en sus redes sociales y acompañó la publicación con una sugestiva frase: "Hoy es un buen día". Sin embargo, lejos de pasar inadvertido, el festejo provocó una ola de críticas entre los usuarios, quienes cuestionaron su actitud frente al final del matrimonio de su actual pareja.

La reacción se produjo después de que el futbolista confirmara que la Justicia de Milán, Italia, había declarado oficialmente disuelto su matrimonio con Wanda Nara. La resolución llegó tras un extenso proceso judicial y fue anunciada por el propio Icardi mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Poco después, Eugenia Suárez decidió compartir un video desde el living de la vivienda que comparte con el delantero. En las imágenes aparece bailando al ritmo de la canción "Compa Coleto (Uy, cómo)", de la cantante Aria Vega, mientras mira hacia la cámara.

Sobre la grabación escribió: "Cuando mirás a tu novio", junto a un emoji de admiración. Además, agregó en la descripción: "Todo el día con esta canción". Pero la frase que terminó generando mayor repercusión apareció cuando compartió el mismo video en sus historias de Instagram y escribió: "Hoy es un buen día".

Las duras críticas que recibió la China Suárez

La publicación rápidamente acumuló comentarios de usuarios que cuestionaron la celebración de la actriz. A diferencia de otras oportunidades, la China mantuvo habilitada la sección de comentarios, donde aparecieron numerosas críticas por su actitud.

"¿Se festeja?", escribió una usuaria, mientras que otra lanzó: "Ella jura que todas queremos un novio como Icardi".

Otros comentarios apuntaron directamente a la historia de la relación entre la actriz y el futbolista. "Ahora puede decir 'mi novio', porque antes era el amante", expresó una internauta, en referencia al escándalo conocido como Wandagate, que comenzó en octubre de 2021.

También hubo quienes defendieron a la actriz y celebraron junto a ella la noticia del divorcio. De esta manera, la publicación generó opiniones divididas y volvió a instalar el conflicto mediático entre la China, Icardi y Wanda Nara.

Mauro Icardi también celebró su divorcio de Wanda Nara

Antes del video de la China Suárez, Mauro Icardi había difundido un comunicado en sus historias de Instagram para confirmar que el Tribunal de Milán había dictado la sentencia de divorcio.

En su publicación, el delantero destacó que la Justicia italiana rechazó el pedido de manutención de 250.000 euros mensuales que, según explicó, había solicitado Wanda Nara. También señaló que el tribunal desestimó una compensación económica vinculada con el supuesto sacrificio de la carrera profesional de la empresaria durante el matrimonio.

"Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar", expresó el futbolista al dar a conocer la resolución.

La confirmación judicial puso fin al matrimonio que Wanda e Icardi mantuvieron durante años y que había quedado marcado por numerosas separaciones, reconciliaciones y conflictos públicos.

Por su parte, Wanda Nara no había realizado declaraciones públicas sobre el festejo de la China al momento de conocerse la publicación. La conductora se encontraba abocada a sus compromisos profesionales, entre ellos las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Así, mientras Icardi celebra el cierre de su matrimonio, la reacción de su actual pareja volvió a encender el debate en las redes sociales y sumó un nuevo capítulo a una de las historias más mediáticas del espectáculo argentino.