La China Suárez denunció judicialmente a Wanda Nara por amenazas y anunció que solicitará una restricción de acercamiento. La presentación fue realizada este martes 17 de noviembre, luego de varios días de tensión entre ambas figuras del espectáculo y de la viralización de un video en el que se escucha a la conductora insultar y amenazar a la actriz.

La decisión fue confirmada por Agustín Rodríguez, abogado de Eugenia Suárez, durante una entrevista en el programa "La mañana con Moria", conducido por Moria Casán. El letrado explicó que la denuncia está vinculada con el enfrentamiento ocurrido en Nordelta y con declaraciones posteriores de Wanda.

Uno de los puntos que habría influido en la decisión fue una entrevista que Nara brindó a Primicias Ya, en la que recomendó que la actriz solicitara un botón antipánico. Para la defensa de Suárez, ese comentario se sumó a los antecedentes del conflicto y generó preocupación por una posible escalada de violencia.

"Ante eso, es mejor prevenir y tratar de tomar medidas", sostuvo Rodríguez al explicar por qué su representada decidió recurrir a la Justicia. También consideró que era necesario establecer límites para evitar que la situación pueda derivar en un episodio más grave.

El pedido de una perimetral contra Wanda Nara

Durante la entrevista, el abogado confirmó que la denuncia ya fue presentada y adelantó que solicitarán una prohibición de acercamiento hacia los domicilios que frecuenta la actriz, principalmente en la zona de Nordelta.

Rodríguez sostuvo que la intención es evitar nuevos cruces entre ambas y señaló que la cercanía entre los lugares que frecuentan representa un motivo de preocupación para su clienta.

El conflicto tuvo uno de sus momentos más tensos el pasado 6 de noviembre, cuando Wanda Nara y la China Suárez protagonizaron una discusión en las inmediaciones de la vivienda de Mauro Icardi, en Nordelta. Las imágenes del enfrentamiento se difundieron en redes sociales y volvieron a instalar la disputa en el centro de la escena mediática.

La denuncia también involucra una cautelar por los hijos de la China Suárez

Otro de los puntos que el abogado anticipó que llevará ante la Justicia está relacionado con los hijos de la actriz. Según explicó, existe una medida cautelar vigente que prohíbe a Wanda Nara mencionar o realizar insinuaciones sobre los menores.

Rodríguez consideró que algunas publicaciones recientes podrían representar un incumplimiento de esa disposición y adelantó que también pondrán esa situación en conocimiento de las autoridades judiciales.

De esta manera, el enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo en los tribunales. Ahora, la Justicia deberá analizar la denuncia y las medidas de protección que solicitará la defensa de la actriz.