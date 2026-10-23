La China Suárez e Icardi volvieron a la Argentina y se filtró una picante foto

La familia de Mauro Icardi y la China Suárez ya se encuentra instalada nuevamente en Argentina tras haber disfrutado de unos días de descanso y compromisos laborales en Estados Unidos y México.

En su llegada al aeropuerto de Buenos Aires este 22 de octubre se pudieron ver las primeras imágenes de la pareja junto a Rufina, Magnolia, Amancio y la madre de la actriz. Ella le dedicó unas tiernas palabras en redes sociales diciendo gracias por otro viaje inolvidable, gracias por tratarme como una reina, por amarme y cuidarme, me abrazás y se para el mundo.

Durante su paso por el exterior surgieron diversos rumores vinculados a cuestiones profesionales para ambos protagonistas. Por un lado trascendió que el futbolista mantuvo encuentros vinculados a su carrera deportiva aunque sin confirmaciones oficiales mientras que también se lo observó reunido con un realizador audiovisual con quien su pareja colaboró anteriormente. Gustavo Méndez aseguró que el deportista no buscaría volver a jugar hasta el fin de año por lo que permanecerá sin club mientras define su futuro.

En paralelo la actriz espera definiciones acerca de sus próximos pasos laborales y personales en medio de un panorama que también incluye trámites judiciales en el plano internacional iniciados por el delantero para la restitución de sus hijas en Europa. De este modo la pareja retomó su rutina cotidiana en el país mientras evalúan las propuestas que definirán los pasos a seguir en sus respectivas trayectorias durante los próximos meses.