La reciente disputa en las redes sociales entre la China Suárez y Wanda Nara captó toda la atención durante el fin de semana. Ambas protagonistas intercambiaron fuertes acusaciones y expusieron situaciones del pasado en un conflicto que escaló a niveles inéditos tras varios días de tensión. Debido a la magnitud del enfrentamiento mediático, todos los ciclos televisivos de espectáculos analizaron el tema este lunes y reflotaron una información oculta que afecta directamente a Mauro Icardi.

El origen de esta historia se remonta al año 2021 en Francia, momento en el que la actriz mantuvo un encuentro íntimo con Mauro Icardi mientras el futbolista estaba casado con Wanda Nara. Aquel episodio dio inicio al recordado WandaGate, un enfrentamiento que continúa vigente hasta la actualidad con situaciones de alta conflictividad. Sin embargo, existen detalles sobre ese viaje a Europa que recién ahora comienzan a salir a la luz con mayor precisión.

Según las versiones que circularon en aquella época, la actriz viajó a la capital francesa con la intención de verse con otro hombre y recién después concretó su cita con Mauro Icardi. Este escenario dejó al delantero en el rol de "opción descarte" para la artista, ya que no era su objetivo principal al llegar a destino. La gravedad del asunto radica en que ese primer hombre también estaba casado, lo que complica aún más el historial sentimental de la actriz.

Aunque nunca se habían brindado precisiones sobre lo ocurrido en ese viaje, Analía Franchín decidió romper el silencio en el programa A la Barbarossa. La panelista aportó datos desconocidos sobre la estadía de la China Suárez en territorio francés y la identidad de la persona con la que se vinculó. "Si supieran, con quién estuvo… ustedes saben que ella fue a París y no pudieron concretar. Pero si supieran con quién estuvo ella, se caen de culo", lanzó la periodista en vivo.

Frente a esa declaración, Diego Brancatelli intervino rápidamente para aclarar la cronología de los hechos: "O sea, ella no pudo concretar con él pero estuvo con otro…". De inmediato, todo el panel insistió para conocer la identidad del misterioso protagonista, pero Analía Franchín se negó a pronunciarlo al aire. Por su parte, Noe Antonelli le advirtió sobre el peligro de revelar ese dato: "Me imagino adónde vas y te digo que… ¡No lo digas en la vida!".

La panelista sostuvo su postura de mantener el hermetismo para evitar un escándalo mayor, aunque confirmó que la China Suárez "se cargó otra familia", utilizando la misma expresión que popularizó Wanda Nara. "No, ni en pedo lo diría porque no me gustaría romper una familia chicos…", justificó Analía Franchín ante la insistencia de sus compañeros. En ese momento, Georgina Barbarossa le reprochó no haberle contado esa información en privado con anterioridad.

Ante el reclamo de la conductora, la periodista se defendió asegurando que tiene pruebas pero que prefiere guardar silencio por respeto a los involucrados. "Me consta, no lo voy a decir nunca jamás… todos tenemos un muerto en el placard, no le voy a estar contando las costillas a la China, ni en pedo", afirmó. No obstante, pocos minutos después de esa tajante negativa, la panelista cedió parcialmente ante la presión del estudio televisivo.

Para evitar decirlo frente a las cámaras, Analía Franchín anotó el nombre del famoso en un papel y lo hizo circular entre los integrantes de la mesa. "Lo rompen eh", pidió la periodista mientras sus compañeros leían el mensaje secreto y calificaban el episodio como algo extremo. En medio de la sorpresa generalizada del panel, la comunicadora remarcó la seriedad de esa infidelidad al exclamar: "¡Es jodidísimo! ¡Es gravísimo!".

Inmediatamente después de que todos leyeran la identidad del hombre casado, Analía Franchín destruyó el papel y se lo comió frente a las cámaras para no dejar rastros. "No chicos, no quiero quilombos. Yo no me voy a cargar ninguna familia, ni por zorra, ni por buena, ni por mala", sentenció con firmeza. El debate continuó cuando Pía Shaw consultó: "¿Cuál es el problema si todos los días quiere estar con una persona distinta?", a lo que Noe Antonelli respondió tajante: "No, el problema es que todos los días quiere estar con una persona casada me parece", dejando abierta la incógnita sobre el nombre del involucrado.