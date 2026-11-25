El enfrentamiento judicial entre la China Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo luego de que la actriz acudiera a la Justicia para radicar una denuncia penal por el delito de amenazas. La artista exigió la aplicación de medidas de protección inmediatas para resguardar su integridad física tras el grave conflicto familiar que ambas protagonizaron en el partido de Tigre.

El reclamo formal se originó a partir de un tenso episodio ocurrido el viernes 6 de noviembre en la propiedad de Mauro Icardi, situada en el exclusivo barrio privado La Isla de Nordelta. Según consta en el expediente judicial, la conductora arribó al domicilio acompañada por su actual pareja, Martín Migueles, y efectivos policiales.

En su presentación, la actriz detalló que inicialmente sostuvo un diálogo cordial con el empresario hasta que la empresaria intervino en la escena para increparla violentamente. Dentro del documento legal, Suárez transcribió de manera textual la intimidación que asegura haber recibido durante la discusión: “Te mato a palos”.

Para la exintegrante de Casi Ángeles, estas expresiones representan un peligro real y concreto para su seguridad personal. Asimismo, advirtió ante los magistrados que el altercado no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca en una serie de antecedentes judiciales previos vinculados a situaciones de hostigamiento constante.

Como medida central de resguardo, la denunciante solicitó que se le imponga a la conductora una prohibición de acercamiento a menos de 300 metros en cualquier lugar donde se encuentre. También pidió que se le vede el ingreso y la aproximación al barrio La Isla de Nordelta, donde reside con el futbolista, y a San Jorge Village en Los Polvorines, sitio de su domicilio real.

El escrito judicial incluye además la exigencia de bloquear todo tipo de contacto entre las partes involucradas. De este modo, la artista pidió impedir las comunicaciones personales, telefónicas, por medios electrónicos, a través de redes sociales o mediante la intervención de terceras personas.

Con el objetivo de evitar obstáculos en la dinámica familiar, la actriz aclaró que estas restricciones no pretenden afectar el vínculo materno de la conductora con sus hijas. Por ese motivo, propuso que el retiro y la entrega de las menores en la vivienda paterna se concreten mediante un tercero autorizado o en la guardia de acceso del country.

Otro de los pilares de la acusación se apoya en las declaraciones públicas que la empresaria realizó una semana después del cruce en el ciclo Primicias Ya, emitido por la pantalla de América TV. Durante esa entrevista televisiva, la conductora admitió la autoría de las intimidaciones al afirmar: “Lo que sí me acuerdo es que falta mucho más, dije más cosas”.

En ese mismo reportaje, al ser consultada sobre si le había advertido a la actriz que lo que defendía también podía ocurrirle a ella, la empresaria contestó sin rodeos: “Obvio, le dije eso”. Para la parte denunciante, estos dichos funcionaron como una ratificación mediática de la agresión verbal y profundizaron su temor.

Para respaldar su relato ante los tribunales, Suárez aportó como material probatorio el video del cruce en Nordelta, el archivo de la entrevista televisiva y las grabaciones de las cámaras de seguridad de ambos complejos habitacionales. Del mismo modo, requirió los registros de llamadas al 911 y las actas labradas por los policías que actuaron el 6 de noviembre.

En el cierre de su presentación, la actriz reclamó la apertura de una investigación penal preparatoria contra la conductora por el delito de amenazas, tipificado en el artículo 149 bis del Código Penal. Finalmente, solicitó ser incorporada formalmente al expediente bajo la figura de particular damnificada para participar de manera activa en el proceso judicial.