La China Suárez está muerta de miedo tras las amenazas de Wanda Nara

El enfrentamiento entre Eugenia "la China" Suárez y Wanda Nara abandonó definitivamente el terreno mediático para trasladarse a los tribunales penales. Tras la viralización de los crudos videos de la pelea ocurrida en Nordelta y un intenso fin de semana repleto de cruces en Instagram, el abogado de la actriz, Agustín Rodríguez, dialogó con el programa A la Barbarossa y confirmó que presentarán una denuncia formal por amenazas y solicitarán medidas cautelares de carácter urgente.

El origen de esta grave disputa judicial se remonta al pasado viernes 6 de noviembre en la propiedad conocida como la casa de los sueños. En aquella jornada, la conductora irrumpió en el lugar en medio de un operativo policial luego de haber denunciado a Mauro Icardi por presuntas lesiones contra su hija mayor, desatando una situación de extrema tensión entre todos los presentes.

Pocos días después de aquel episodio, el ciclo televisivo Puro Show sacó a la luz una grabación de ese preciso momento donde se escucha a Wanda Nara gritarle de forma agresiva a Suárez. En el registro audiovisual queda expuesta la frase intimidatoria de la empresaria hacia la artista: "Te voy a matar. Te mato yo a palos", lo que encendió todas las alarmas en el entorno legal de la actriz.

Lejos de calmarse las aguas, el conflicto escaló aún más en las plataformas digitales durante los últimos días. Mientras la conductora aseguró que el material difundido estaba editado y luego le recomendó de manera irónica en televisión que solicite un botón antipánico, la actriz respondió el sábado con un durísimo descargo en sus historias de Instagram, donde cuestionó los inicios profesionales de la mediática y fue contundente con sus palabras.

Frente a este escenario de máxima hostilidad, el letrado Agustín Rodríguez explicó en detalle la estrategia legal que implementarán de inmediato para resguardar a su defendida. El profesional aseguró que iniciarán acciones penales contundentes y advirtió: "La China va a denunciar a Wanda por amenazas a partir de los videos que se difundieron, que son muchos más extensos".

Además, el abogado remarcó que entregarán la totalidad del material fílmico a los investigadores para probar tanto la conducta de la actriz como las agresiones verbales de la empresaria. Sobre este punto, Rodríguez sostuvo: "Vamos a acompañar todos los videos en la Justicia, no solo para demostrar la acción de Eugenia, sino también las manifestaciones de Wanda. Más allá de que trató de justificarlo con un momento de nervios, volvió a ratificarlas en un programa de televisión recomendándole a Eugenia un botón antipánico".

Aunque prefirió mantener bajo estricta reserva la identidad de la persona que filmó la secuencia, el representante legal justificó la necesidad de registrar el altercado y descartó que la publicación de las imágenes completas pueda jugarle en contra a su clienta. En ese sentido, aclaró: "No puedo decir quién grabó el video, pero está grabado para que no quedara todo en rumores. La amenaza concreta es 'te voy a matar a palos', más allá de la cantidad de calumnias e injurias que rodearon al hecho al calificar a la China de una serie de cosas que van a figurar en la denuncia".

Uno de los aspectos más delicados que destacó el abogado tiene que ver con la cercanía geográfica de ambas figuras en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y el temor genuino de Suárez a sufrir un ataque físico mientras circula con sus hijos. Al respecto, manifestó con preocupación: "Ellos están en una zona donde pueden cruzarse y la realidad es que Eugenia teme por su integridad física".

El letrado profundizó sobre el impacto emocional que esta situación provoca en la vida cotidiana de la actriz y defendió la difusión pública del video como un mecanismo de autoprotección frente al hostigamiento. Rodríguez expresó: "Si vos estás en tu casa y una persona va, te amenaza de semejante manera, ¿por qué no vas a difundir lo que pasó? Es la única manera de preservar la vida. Eugenia tiene mucho miedo porque va a lugares públicos. Anda por la calle con sus hijos y tiene miedo. Creo que es muy humano tener miedo".

Debido a este peligro latente, la defensa confirmó que requerirá una orden judicial estricta que podría derivar en severas sanciones penales para la empresaria en caso de no respetarla. El abogado adelantó: "Vamos a pedir una prohibición de acercamiento de determinada cantidad de distancia en contra de Wanda", dejando en claro que buscan impedir cualquier tipo de contacto o proximidad física entre ambas mujeres.

Asimismo, el representante legal precisó que, en caso de que el juez haga lugar al pedido, la medida entraría en vigencia en un plazo de entre 3 y 4 días. Sobre las consecuencias de un eventual incumplimiento, advirtió: "Si Wanda no lo cumple hay que llamar a la policía, informar la desobediencia y puede haber conclusiones graves, como detenerla", y añadió que evalúan pedir un botón antipánico junto con pericias psicológicas para demostrar la vulnerabilidad de la actriz.

Por otro lado, Rodríguez justificó las recientes publicaciones de Suárez en sus redes sociales, argumentando que representan una reacción comprensible tras soportar años de agresiones virtuales sistemáticas. El abogado explicó: "Creo que la China es de las personas que menos actúa en las redes, ahora se expresó en Instagram porque realmente está cansada de los bots, que la atacan desde el año 2021 junto a periodistas afines a Wanda Nara. Nosotros iniciamos una causa por hostigamiento digital en CABA y estamos esperando que lo resuelvan".

Finalmente, el letrado exigió que la Justicia mantenga a su clienta completamente al margen del conflicto familiar y judicial que atraviesan Mauro Icardi y Wanda Nara por su hija menor. Para concluir su postura, Rodríguez sentenció de manera categórica: "Eugenia Suárez no tiene que ver con lo que pasó entre Mauro y su menor, la llevan siempre y la meten arriba de un ring donde no quiere estar".