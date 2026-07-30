La China Suárez faltó al cumpleaños de su hijo y desató el escándalo

El clima de tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo tras las recientes publicaciones de la empresaria en sus redes sociales. En esta oportunidad, Nara reveló detalles vinculados al festejo por los seis años de Amancio, el hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña, ocurrido este martes.

Según trascendió en el programa televisivo Primicias Ya, el actor chileno organizó una celebración vespertina donde la madre del niño no estuvo presente. Al respecto, en el ciclo indicaron que "la información es de último momento: la China Suárez no apareció en el cumpleaños de Amancio". Los integrantes del programa añadieron que "me comentan desde el lugar que la China Suárez no apareció, así que evidentemente o no estaría invitada o decidió no ir".

Wanda Nara utilizó su cuenta de Instagram para referirse a la situación y sugirió que el festejo con la familia materna se desarrollaba en ese instante. En su mensaje, la mediática cuestionó el accionar del futbolista del Galatasaray al escribir que "mientras Mauro está de cumpleaños infantil, nuestras hijas están sufriendo. Pidiendo volver al colegio el 3 de agosto". Además, manifestó su esperanza de una pronta resolución del conflicto familiar al afirmar que "confío en que pronto vuelvan a casa con sus hermanos".

La disputa escaló cuando Nara le habló directamente al jugador al expresar que "odiás a la madre, castigás a tus hijas". Este cruce se da en el marco de una batalla judicial que tramita en tribunales europeos. Tras una audiencia en Milán el 30 de julio, la conductora detalló las supuestas pretensiones de su expareja. "Recién salgo del tribunal italiano, donde el papá de las menores comunicó a través de su abogada presente que no quiere que mis hijas menores vuelvan a tocar suelo argentino", relató la empresaria.

La preocupación de Nara se extiende al ámbito educativo de las niñas. Según su testimonio, el delantero se opone a que retomen las clases en el país. En sus redes, ella sostuvo que "además agregó que no autoriza a que vuelvan al colegio argentino y que las anotará en Italia hasta que las deporten a Turquía, donde él sostiene que deben estar".

Por su parte, Mauro Icardi publicó su descargo cuestionando la prohibición de salida del país impuesta por la Justicia argentina y considera que el caso debe resolverse bajo la jurisdicción de Italia.