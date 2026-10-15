La China Suárez fulminó a una mujer que se le burló por comprar ofertas

La China Suárez viajó a los Estados Unidos junto a sus hijos y Mauro Icardi para disfrutar de unos días de descanso. Durante su estadía en la ciudad de Miami, la actriz aprovechó para recorrer un famoso centro comercial y hacer varias compras con descuentos de temporada.

Una persona la filmó mientras elegía productos en oferta y subió el material a internet para burlarse públicamente de ella. La mujer que compartió el video acompañó las imágenes con un comentario irónico para cuestionar si otras figuras del espectáculo comprarían en esa tienda de ropa económica.

La grabación no tardó en volverse viral en distintas plataformas digitales y llegó rápidamente hasta la propia protagonista del video. La China Suárez no dejó pasar la provocación y decidió contestar directamente en la publicación con una respuesta muy contundente que sorprendió a todos.

"La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo, estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones", escribió la artista en la sección de comentarios para dejar en claro su postura frente al ataque recibido.

A pesar de que no suele contar con un respaldo masivo en las redes sociales, esta vez la comunidad virtual salió a apoyarla. Diversos usuarios criticaron la actitud de la persona que difundió el material luego de haberle pedido una foto a la celebridad durante su paseo familiar.