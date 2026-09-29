La China Suárez furiosa con la filtración de Icardi que detonaría la separación

El regreso de Mauro Icardi a las redes sociales generó un sacudón mediático al publicar una imagen del hotel parisino donde se encontró con la actriz en septiembre de 2021. La publicación buscaba ser un gesto romántico, pero terminó desatando un verdadero problema familiar.

Lejos de tomarlo como una muestra de afecto, la actriz reaccionó de la peor manera al ver expuesta una fecha que vuelve a situarla en el centro de las críticas. La controversia estalló porque las fechas mencionadas por el futbolista coinciden con el periodo en que aún mantenía su vínculo formal con Wanda Nara.

Durante la última emisión de Intrusos, Paula Varela detalló la reacción de la protagonista. A ella no le gustó nada y a su mamá menos, expresó la periodista al aire. Además, explicó que para la actriz esto significa revivir un periodo sumamente complejo de su vida pública.

La diferencia en las versiones públicas sobre el inicio del romance provocó una marcada distancia. Mientras el jugador celebra aquel primer encuentro de septiembre, la actriz siempre sostuvo que el noviazgo formal comenzó a fines de noviembre. Esta contradicción explica por qué ella decidió no compartir la publicación en sus perfiles digitales.

El intento del futbolista por mostrarse romántico terminó generando un costo alto en su relación actual. La exposición mediática vuelve a complicar la convivencia y deja en evidencia que las secuelas del pasado siguen generando tensión en la pareja.