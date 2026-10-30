La China Suárez quedó envuelta en una nueva polémica después de que trascendiera un supuesto pedido realizado a un emprendimiento para personalizar los útiles escolares de sus hijos.







El detalle que llamó la atención fue la forma elegida para identificar los objetos de Magnolia y Amancio, los 2 hijos que tuvo con Benjamín Vicuña. Según el mensaje difundido, la actriz habría optado por utilizar la inicial del apellido paterno junto con el suyo, en lugar de escribirlo completo.







La actriz regresó a la Argentina y comenzó a organizar la rutina familiar de cara al ciclo lectivo de sus hijos. En ese contexto, habría contactado a un emprendimiento dedicado a la confección de artículos personalizados.







Paula Varela contó la situación en Lape Club Social Informativo y explicó que una emprendedora publicó en sus redes sociales una captura de la conversación con quien sería la actriz. Allí se detallaban los nombres que debían llevar los sellos y los colores destinados a identificar los materiales de cada niño.







“Buenas tardes. Te paso el detalle de los sellos. El rosa diría Magnolia V. Suárez, el rojo Amancio V. Suárez y el negro Rufina Cabré”, leyó la periodista al reproducir el supuesto mensaje.







La elección de utilizar solamente la inicial de Vicuña en el caso de los 2 hijos que tuvo con la actriz fue el aspecto que más comentarios generó.







“¿Por qué V y no Vicuña?”, se preguntó Varela, quien aseguró haber consultado a personas del entorno de ambos. Según relató, el detalle habría provocado malestar en el actor chileno.







De todos modos, no hubo una confirmación pública de Vicuña sobre una eventual molestia ni de la actriz sobre los motivos de la decisión.







La polémica sumó otro capítulo cuando la emprendedora compartió la conversación en sus redes sociales junto con la frase “¿Esto es real?”. La publicación recibió críticas de usuarios que cuestionaron la difusión de un intercambio privado y de datos vinculados con menores de edad.







Según relató Varela, el posteo terminó siendo eliminado y la dueña del emprendimiento recibió numerosos comentarios negativos.