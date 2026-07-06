La China Suarez impone el estilo total black para este invierno 2026

La China Suárez mostró una vez más su interés por las tendencias actuales al presentar un vestuario que reúne elegancia y actitud para la presente temporada. Mediante sus plataformas digitales, la intérprete publicó una fotografía capturada frente al espejo donde se observa un conjunto de color negro diseñado para enfrentar las noches frías.

El elemento principal de su elección fue una campera de cuero de tamaño oversize, pieza que destaca como un elemento esencial este año. Esta prenda cuenta con un diseño relajado y mangas con volumen, lo cual aporta una estética urbana al estilo general. La combinación se completó con una minifalda y unas botas de caña alta que estilizaron la figura de la referente de moda.

Para complementar su imagen, la actriz optó por llevar el cabello suelto con ondas definidas de forma suave. En cuanto a la estética facial, se inclinó por un maquillaje en tonos naturales para mantener el equilibrio entre lo sofisticado y lo casual. Esta propuesta reafirma que el uso integral del negro permanece como una opción confiable para eventos nocturnos o encuentros informales durante el invierno.