La China Suárez le habría hecho una macumba a un famoso streamer

El paso de la actriz por el ciclo Otro día perdido dejó secuelas tras una revelación de Marina Calabró. La periodista contó en El Observador FM 107.9 un detalle recurrente en el camarín del programa de Mario Pergolini en eltrece, donde reciben a las figuras con su nombre y fotos de anteriores invitados.

"Te reciben en un camarín con tu nombre y están todas las fotos de los que fueron al programa", explicó Calabró sobre la dinámica del lugar, aunque advirtió que esas imágenes sufren modificaciones. "Me decía alguien del equipo: ‘¿sabés que a veces tenemos problemas con las fotos? Te sorprenderías, porque hay gente que viene con el fibrón o con una lapicera y las interviene’", expresó la conductora.

Las agresiones a los retratos alcanzaron distintos niveles. "A una le pusieron ‘HDP, robamaridos’. Yo pregunté si fue a la China Suárez y me dijeron que no, pero que no me iban a decir a quién", relató sobre el espacio reservado para los invitados.

Un episodio resultó determinante por los daños materiales. "Otra foto la destruyeron y la tuvieron que cambiar", contó Calabró, quien detalló la forma en que la producción identificó a la responsable: "Ellos saben quién fue, porque en el camarín hay una sola persona, que es el invitado del día".

El objeto del ataque quedó al descubierto durante el relato de la comunicadora. "Hay una foto, que es la de Martín Cirio, que apareció destrozada. La tuvieron que cambiar. La China Suárez destrozó la foto de Martín Cirio", aseguró.

El origen de la disputa responde a un término inventado por el streamer. Al ser consultada sobre las razones del enojo, Calabró señaló: "Porque Martín Cirio la bautizó ‘Tatiana’, debe ser". La denominación es utilizada por el creador de contenido para calificar a mujeres que inician vínculos con hombres comprometidos, calificación que desencadenó la respuesta de la actriz.