La China Suárez le mojó la oreja a Wanda y habló de su "familia" con Icardi

Eugenia China Suárez utilizó sus redes sociales para manifestar su acompañamiento a Mauro Icardi en un periodo marcado por desafíos personales y profesionales. A través de una fotografía que retrata un abrazo, la actriz brindó contención al deportista luego del robo ocurrido en la vivienda de Lago di Como. En dicho domicilio se encontraban las hijas del futbolista junto a los hijos de Wanda Nara al momento del ingreso de los delincuentes.

Sobre el episodio de inseguridad, Nara explicó que se encargó de contactar al jugador rosarino para informarle sobre la irrupción en la propiedad y la llegada de la policía. Según el relato de la conductora, Icardi reaccionó de forma inmediata al observar las cámaras de seguridad y "Pidió hablar él con el custodio". Este suceso se suma a la incertidumbre deportiva del delantero, quien permanece sin equipo tras finalizar su contrato con el Galatasaray el pasado primero de julio.

En este escenario de tensiones, Suárez compartió una reflexión sobre el vínculo que mantienen. La actriz sostuvo que "La felicidad es que tu novio sea tu mejor amigo" y destacó la relevancia de "Compartir momentos simples. Un ramen un lunes cualquiera. Una charla mirando las estrellas. Reírnos como dos nenes de cualquier pavada. Abrazarnos fuerte en lo bueno y lo malo. Amo la familia que estamos formando".

La situación del futbolista incluye además una disputa legal con su exesposa por el régimen alimentario y las autorizaciones de viajes internacionales. Recientemente, un traslado de Nara a París sin previo aviso profundizó las diferencias en la relación parental.

Pese a esto y a haber rechazado ofertas de Arabia para priorizar la estabilidad de sus hijos, el deportista mantiene el silencio público, mientras Suárez refuerza su proyecto compartido asegurando que "Amo la familia que estamos formando".