La China Suárez le quiere sacar millones a una joven emprendedora

Eugenia la China Suárez y sus abogados decidieron avanzar con una demanda judicial contra la emprendedora Ana Laura Blanco tras la viralización de su pedido escolar en las plataformas digitales. El conflicto comenzó cuando la artista encargó etiquetas para sus hijos Magnolia y Amancio utilizando un formato donde omitió el apellido Vicuña, detalle que la dueña del negocio hizo público de inmediato.

El periodista Guido Záffora explicó al aire de DDM sobre los pasos judiciales que dará la ex Casi Ángeles tras la polémica: "La China Suárez otra vez a Tribunales. Demanda por calumnias e injurias a Ana Laura Blanco, la chica de los sellos". Los letrados Agustín y Lautaro Rodríguez ya trabajan para resguardar su privacidad: "iniciarán acciones legales contra esta chica, aunque pida disculpas".

La indignación de la protagonista no solo radica en la filtración de su intimidad, sino también en cómo afectó su entorno familiar frente al padre de los chicos: "Eugenia está muy enojada porque, más allá de ir a Tribunales, esto lo vio Benjamín Vicuña". Además, en su fuero íntimo, la cantante manifestó toda su frustración al respecto: "No lo hice con mala intención. Me sentí expuesta porque pagué algo en un lugar y esta piba publica todo en redes sociales".