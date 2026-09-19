La China Suárez le robó a Wanda Nara y aseguran que quiere copiarle la vida

Un nuevo episodio de comparaciones entre la China Suárez y Wanda Nara encendió el debate en las plataformas digitales tras la confirmación del noviazgo de la actriz con Mauro Icardi. Un sector de los usuarios sostiene que la ex Casi Ángeles estudió al detalle el estilo de vida de la empresaria, marcando similitudes que van desde la devoción por el personaje Hello Kitty hasta declaraciones con conceptos idénticos, pasando por las duras críticas emitidas por Nora Colosimo.

El conflicto reciente se desencadenó cuando la actriz difundió un video recostada boca abajo en su cama, filmándose en modo selfie mientras sostenía su rostro con una mano. Ante los cuestionamientos sobre su cuerpo y su rutina laboral, expresó: "Trabajé 25 años de mi vida, ininterredundantemente, y estoy feliz de estar al pedo un jueves a las cinco de la tarde, haciendo nada".

La publicación generó un rastreo inmediato por parte de los internautas, quienes rescataron un registro audiovisual de Wanda Nara correspondiente al año 2022. En esa filmación, realizada tras el conflicto mediático y cuando aún estaba en pareja con el futbolista, la figura de Telefe se mostraba en la misma postura física, sosteniendo el teléfono y apoyando la mejilla en su mano.

El punto central del debate se enfoca en la afinidad del discurso. En el archivo recuperado, la empresaria manifestaba: "¿Podría vivir sin trabajar? Seguramente sí, yo, mis hijos y los hijos de mis hijos. Con 35 años logré que todos ellos puedan vivir sin trabajar también, pero no es el ejemplo que les quiero dejar". La semejanza tanto en el encuadre como en el argumento del mensaje sumó un elemento más al listado de paralelismos que el público analiza a diario.