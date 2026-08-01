La China Suárez le "robó" la actividad favorita a Wanda Nara y estalló todo

Mauro Icardi y la China Suárez compartieron una jornada de descanso en las aguas del Delta. Mientras el futbolista enfrenta un panorama judicial complejo en Italia, la pareja decidió alejarse de las polémicas con un paseo en lancha desde su residencia en Nordelta. El clima favorable permitió que ambos disfrutaran del aire libre, aunque la travesía estuvo marcada por algunos inconvenientes técnicos que la actriz no dudó en registrar.

A través de sus redes sociales, Suárez mostró situaciones divertidas donde se observaba a Icardi intentando manipular cables y una batería para poner en marcha la embarcación de manera improvisada. A pesar de que el delantero no parecía estar muy ducho con el tema náutico, la situación generó risas entre ambos.

El momento de distensión ocurre en una semana clave para el jugador, ya que la justicia italiana habilitó a Wanda Nara para que el próximo lunes inicie los trámites de regreso a la Argentina con sus hijas sin necesidad de su consentimiento.

Icardi ha manifestado su postura firme sobre el tema, señalando que "me opongo a que vivan en Argenti" y sosteniendo su pedido de restitución internacional. Según el descargo del futbolista, este se siente satisfecho por no haber tenido que autorizarlas personalmente, ya que firmar una autorización iría en contra de sus principios. En medio de este conflicto, también trascendió una advertencia que Nara le habría enviado a Suárez, señalando que "Está todo expuesto" en referencia a la situación que viven.

Sin embargo, los protagonistas optaron por enfocarse en su presente sentimental, cerrando la tarde con fotografías bajo el sol y gestos de afecto. La jornada culminó con imágenes de la actriz de cara al sol y el deportista mirando a cámara con una sonrisa. El paseo funcionó como un paréntesis necesario antes de que comiencen las gestiones administrativas de la madre de sus hijas en Buenos Aires.