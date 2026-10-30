La China Suárez le sacó el apellido de Vicuña a sus hijos y hay escándalo

La China Suárez y Benjamín Vicuña se encuentran nuevamente en el centro de la escena mediática tras regresar a la Argentina y comenzar con los preparativos para la escolarización de sus hijos. La situación generó un gran revuelo en las plataformas digitales luego de que trascendiera un insólito pedido de la actriz relacionado con los útiles escolares que desató fuertes tensiones con su expareja.

Todo salió a la luz cuando la periodista Paula Varela reveló en el programa Lape Club Social Informativo los detalles de un encargo personalizado que la intérprete le realizó a un emprendimiento local. De acuerdo con la información brindada en el ciclo, la artista se contactó con el negocio para solicitar el rotulado de los cuadernos y materiales de los niños de cara al nuevo ciclo lectivo en el país.

El conflicto estalló de inmediato cuando se dio a conocer el texto exacto del mensaje que habría enviado la famosa para identificar las pertenencias de los menores. Según la lectura textual de la panelista televisiva, el pedido indicaba: "Buenas tardes. Te paso el detalle de los sellos. El rosa diría Magnolia V.Suárez, el rojo Amancio V.Suárez y el negro Rufina Cabré".

La decisión de utilizar iniciales en lugar del apellido completo del actor chileno encendió todas las alarmas en el entorno familiar. "El punto es que pide los sellos con V.Suárez. ¿Por qué V y no Vicuña? Estuve hablando con gente en común y me dicen que esto molestaría a Benjamín", detalló la comunicadora al remarcar que esta omisión habría provocado una fuerte molestia en el intérprete tras conocer los detalles del pedido escolar.

La controversia escaló aún más cuando la dueña del emprendimiento decidió compartir la conversación privada en sus redes sociales para promocionar su trabajo. Sin embargo, la exposición de los datos generó una ola de críticas y comentarios negativos hacia el comercio, lo que obligó a eliminar la publicación de manera repentina en medio de un fuerte rechazo digital.