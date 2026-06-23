La China Suárez le tiró los pelos a una mujer por acercarse a Icardi

La estadía de Mauro Icardi y la China Suárez en Buenos Aires sumó un capítulo de alta tensión tras una salida nocturna que comenzó entre besos y tragos. La pareja se mostró inicialmente muy enamorada, compartiendo postales de una velada que parecía ideal. Sin embargo, los detalles revelados recientemente describen una situación drásticamente distinta ocurrida el último jueves. Según la información brindada en el programa LAM, el conflicto se desató en un conocido establecimiento de la Costanera.

La reconstrucción de los hechos indica que "Mauro y la China fueron a comer y después al VIP de Tequila" para cerrar la noche. En ese contexto, una joven rubia descripta como una habitué del lugar se aproximó al deportista. La panelista Carolina Molinari detalló que ante el acercamiento, "Mauro le charló" de manera amistosa. Esta actitud habría provocado el enojo inmediato de la actriz. Molinari relató el momento de la agresión física al exclamar "¡Para qué! La China la agarró de atrás de los pelos y la corrió" frente a los presentes.

La situación generó un revuelo tal que los empleados de prevención del boliche estuvieron a punto de intervenir de forma drástica. La periodista explicó que "en un momento parecía que la iban a sacar del VIP a esta chica, pero el tema es que Mauro fue como buena onda y le dio cabida" a la conversación. A pesar de la reacción violenta, la joven no fue expulsada del recinto. Molinari precisó que "la China no le gustó nada y la corrió. La seguridad la iba a sacar del lugar pero después no, porque va siempre ahí" debido a su condición de cliente frecuente.

Las fuentes que presenciaron el hecho destacaron que la responsabilidad del incidente no recayó únicamente en la tercera persona involucrada. Una testigo directa le comentó a la integrante del ciclo televisivo que "ella le tiró de los pelos pero la chica no fue buscona, lo que pasó es que él le dio cabida" al diálogo. De esta manera, el episodio vuelve a colocar a la pareja en el foco mediático, contrastando el romance expuesto en internet con los incidentes registrados en el sector privado de la discoteca.