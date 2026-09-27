La China Suárez llamó a Wanda Nara para burlarse luego de robarle a Icardi

El escándalo mediático que paralizó a la farándula sumó un capítulo decisivo a partir del análisis que realizó Juariu en sus redes sociales. La especialista en rastrear movimientos de famosos cruzó fechas tras una reciente declaración de Mauro Icardi en la que confirmó su encuentro con la China Suárez el 26 de septiembre de 2021 en un hotel de París. Con esos datos sobre la mesa, la panelista armó el mapa cronológico que dejó al descubierto cómo se dieron los hechos mientras Wanda Nara viajaba a Milán junto a su hermana Zaira.

De acuerdo con la reconstrucción digital, la cita secreta se concretó aprovechando que la empresaria no estaba en la capital francesa. Tras ese episodio, la conductora continuó con su agenda habitual y asistió a un concierto de Camilo el 1 de octubre de ese mismo año. Fue precisamente en ese contexto donde surgió el detalle más llamativo, ya que apenas transcurridos cinco días de aquel cruce en Francia, la actriz se comunicó telefónicamente con la esposa del futbolista mediante el dispositivo de un tercero que estaba en el lugar.

La propia empresaria había hecho referencia a este insólito episodio durante una entrevista concedida a Susana Giménez en 2022. En esa conversación, la mediática recordó el impacto que le causó atender la llamada mientras estaba acompañada por sus dos hijas pequeñas. Al reconstruir los días y recordar que la actriz le pidió hablar directamente a pesar de haber compartido una jornada privada con su marido casi 120 horas antes, la situación tomó una dimensión totalmente distinta dentro del expediente judicial y mediático.

Por su parte, las declaraciones del jugador del Galatasaray no solo sirvieron para reafirmar los posteos de la época, sino que alimentan la causa que lleva adelante en los tribunales de Italia. Mientras el caso suma nuevas interpretaciones públicas, la influencer tucumana remarcó ante sus seguidores la trascendencia de estos registros, asegurando que los detalles expuestos forman parte de uno de los capítulos más memorables del espectáculo nacional.