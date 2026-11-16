La China Suárez manipuló a una de las hijas de Wanda para hacerla pelear

El escándalo judicial y mediático entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo tras la viralización de un video en Nordelta. La denuncia contra el futbolista por supuestas lesiones a su hija Francesca generó una profunda división y un clima muy difícil de sostener.

Mientras la causa avanza con pericias para determinar si existió agresión, surgieron videos de la llegada desesperada de Wanda Nara al lugar para llevarse a su hija. En ese momento protagonizó una fuerte pelea con la China Suárez, a quien insultó y amenazó de arriba a abajo en medio de la tensión.

"Es la reacción de una madre desesperada. No me pude controlar", explicó Wanda al justificar su cruce con la actriz en diálogo con Primicias Ya. En un descargo mucho más profundo que sus habituales posteos en redes sociales, la mediática cuestionó la forma en la que la artista intercedió en el conflicto.

Enfurecida por la situación que atravesaba su hija mayor, Wanda dejó en evidencia lo que más le molestó de la actitud de la China Suárez. "En ese recorte faltan situaciones más relacionadas a su vida, que quizás no tenga ganas de exponer. Una persona adulta que trata de mentirosa a un menor, cuando por todos los medios decimos de que hay que escucharlos y hablar...", expresó.

Al reconstruir el instante que desencadenó su furia, Wanda aseguró que todo comenzó cuando escuchó un comentario de una de las menores. "Ella sale de la casa del papá de las nenas y se sienta al lado de Martín. Cuando me meto en la camioneta, mi hija hace referencia a que ella le había pedido que mienta. Ahí yo bajo de mi camioneta y ahí le empecé a decir de todo", relató.

En esa misma línea, Wanda insistió en que la grabación fue recortada y explicó qué quedó afuera de la edición que favorece a la China Suárez. "El video está cortado en la parte que ella le empieza a dar órdenes a dos menores. Eso ya generó en mí un ataque. No se puede censurar a un niño, ni meter pánico a un niño que quiere hablar", sentenció.

El punto más fuerte y sensible de su relato fue la supuesta intervención de la actriz en el vínculo entre Francesca e Isabella, quebrantando la unión entre las hermanas. "Enfrentó a dos hermanas. Se sentó a picarle la cabeza a una criatura adelante de Martín. Si ella quiere seguir siéndole funcional al macho va a caer en su propia trampa y va a tener que mostrar los videos", afirmó.

Por último, Wanda dijo no tener miedo por la filtración del video completo, ya que avalaría su propia versión y dejaría muy mal parada a la China Suárez. "Sacan la parte donde yo le digo que no era digno obligar a mentir a dos criaturas. Yo quiero criar chicos libres. Que tengan la posibilidad de decir lo que sienten", concluyó.