La China Suárez volvió a mostrar parte de su vida cotidiana en redes sociales y publicó un video en el que aparece a cara lavada, sin maquillaje, mientras se preparaba para comenzar el día. La publicación llegó después de que la actriz recibiera comentarios sobre su cuerpo a raíz de unas fotografías en bikini y respondiera públicamente a quienes cuestionaron su apariencia.

El video que compartió sin maquillaje

“Maquillate conmigo un sábado 8 am. Con sueño y la peor de las ondas”, escribió la actriz sobre las imágenes que publicó en sus redes. En el comienzo del video se la puede ver completamente al natural, dentro de un auto, con el pelo recogido y una campera de cuero negra.

Durante la grabación, mostró distintos pasos de su rutina de maquillaje. Utilizó productos como corrector y máscara de pestañas, además de otros elementos para completar su look.

Junto al video, también escribió en inglés “Not a morning person”, una expresión que significa que no es una persona de la mañana. La publicación recibió numerosos comentarios de sus seguidores, quienes destacaron su apariencia al natural.

La respuesta a los comentarios sobre su cuerpo

La publicación llegó pocos días después de que la actriz reaccionara a las críticas que recibió por unas fotografías en bikini. Una usuaria había cuestionado su figura con el comentario “Cintura salió del grupo”, y la China decidió responder a través de sus historias de Instagram.

Los posteos de la China Suárez en bikini (Foto: Instagram / sangrejaponesa)

“Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten. No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día”, escribió en una de sus publicaciones.

Qué dijo sobre sus rasgos

La actriz también utilizó un video para hablar de algunos aspectos de su apariencia que suelen ser señalados por usuarios en redes.

“Sí, tengo dos granos acá y tengo una paleta chueca porque usé brackets y no me puse la contención”, explicó. Además, contó que no pretende modificar sus dientes mediante determinados tratamientos estéticos.

“Me rehúso a ponerme fundas o carillas porque me encanta ser natural”, afirmó la actriz.

En ese mismo mensaje, hizo referencia a los comentarios sobre la forma de su cuerpo y respondió con ironía: “Sí, soy cuadrada, no tengo cintura, pero estoy buenísima igual”.

Su postura frente a las críticas

La China Suárez cerró su descargo con un mensaje dirigido a quienes comentan sobre su apariencia: “Así que no se gasten, hagan algo por ustedes y sean felices”.

Con el nuevo video, la actriz volvió a compartir una imagen cotidiana de su vida en redes, esta vez mostrando parte de su rutina de maquillaje y su rostro antes de aplicarse productos.