Benjamín Vicuña celebró este fin de semana sus 48 años mediante una reunión privada junto a su novia, Anita Espasandín, sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán, y diversas personalidades del espectáculo. El reconocido actor chileno optó por una velada exclusiva de perfil bajo donde recibió múltiples saludos de sus colegas a través de las redes sociales, aunque un detalle puntual sobre su entorno familiar generó gran repercusión entre sus seguidores.

Distanciado de las grandes fiestas multitudinarias, el intérprete prefirió un ambiente relajado que le permitió combinar la cercanía de su familia con la compañía de sus amistades más íntimas. Las imágenes difundidas del encuentro reflejaron el clima distendido del agasajado, quien actualmente atraviesa una etapa de intensa actividad laboral repartida entre Argentina y Chile.

El instante más emotivo de la jornada ocurrió cuando Benjamín Vicuña sopló las velitas rodeado de sus hijos mayores, dejando una postal que evidenció el lugar central que ocupan sus afectos en esta nueva vuelta al sol. No obstante, en el evento se destacó la ausencia de Magnolia y Amancio, los niños que comparte con la China Suárez, quien por su parte únicamente publicó fotografías celebrando su aniversario junto a su pareja, Mauro Icardi.

En paralelo, Anita Espasandín ocupó un rol protagónico durante los festejos y reafirmó el sólido vínculo que mantiene con el artista tras más de dos años de relación. La empresaria, habitualmente resguardada de la exposición mediática, le obsequió un romántico homenaje digital compuesto por un video musicalizado que recopiló distintos momentos compartidos por la pareja.

El gesto de Espasandín se convirtió en uno de los puntos más comentados del cumpleaños, disipando por completo las versiones de distanciamiento que el propio actor ya había negado días atrás. “Feliz vida @benjaminvicuna.ok. Gracias por tu amor”, redactó la empresaria en su cuenta oficial para acompañar las postales románticas junto al cumpleañero.

Dentro de las dedicatorias del ambiente artístico sobresalió la publicación del humorista Soy Rada, quien difundió una fotografía grupal en la que posó junto al protagonista de la noche y Joaquín Furriel. Haciendo gala de su característico estilo cómico, el comediante escribió una frase que captó de inmediato la atención de los usuarios: “Feliz cumpleaños amigo. UTA QUIERE LA RAJA”.

Días previos a este encuentro social, el artista chileno ya había brindado declaraciones públicas para aclarar su situación sentimental y profesional frente a los rumores de crisis con Espasandín. En aquella oportunidad, confirmó el buen estado de su noviazgo y detalló que, si bien su agenda estaba condicionada por constantes viajes y compromisos laborales, permanecía en Argentina para disfrutar tiempo de calidad con sus hijos.