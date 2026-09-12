La China Suárez otra vez lejos de Icardi y la separación parece inminente

La actriz volvió a concentrar la atención en su cuenta de Instagram al publicar material donde se la ve sola o acompañada únicamente por sus hijos y su madre. La situación llamó la atención de sus seguidores, acostumbrados a los constantes mensajes y comentarios románticos que la pareja suele intercambiar en la plataforma.

En esta ocasión, la artista compartió un video en un carrito de golf aprovechando la tarde. Para musicalizar la publicación, seleccionó un fragmento del tema Carita feliz, de Myke Towers, cuya letra dice "A veces, no quiero saber de nadie. A veces, no quiero que de mí sepan. Respira, que el amor está en el aire. Yo soy el que las lágrima' le seca".

En las jornadas previas, la intérprete también se mostró junto a sus hijos menores, Magnolia y Amancio Vicuña, y con su madre, Marcela Riveiro, con quienes asistió a una práctica de fútbol del niño.

Por su parte, el deportista estaría en Europa gestionando su incorporación a una nueva institución deportiva. Según lo manifestado por el periodista Gustavo Méndez, "hay dos clubes que pican en punta, ambos de Grecia. Uno es el Olympiacos FC y el otro el PAOK Salónica".