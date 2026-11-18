El conflicto legal entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un capítulo decisivo luego de la filtración del video completo con insultos y advertencias, lo que llevó al abogado Agustín Rodríguez a confirmar que avanzarán hasta las últimas consecuencias en la Justicia penal contra la empresaria y conductora.

En diálogo con Primicias Ya, el representante legal de la actriz aseguró que la denuncia formal por amenazas ya fue presentada y expresó su total sorpresa por la viralización del material audiovisual completo en los medios y redes sociales.

"Siempre se trató que el video completo lo tuviera la Justicia. Era nuestra premisa porque hay menores de por medio y de ninguna manera se quería dar a conocer el video completo", explicó el letrado sobre el resguardo que buscaban mantener respecto a la intimidad familiar.

Al ser consultado por Marcela Coronel sobre el instante exacto en que Eugenia decidió acudir a los tribunales, el especialista reveló que la determinación fue inmediata, aunque aguardaron un día antes de concretarla: "La tomó el mismo día, lo que pasa es que quiso esperar 24 horas y justo surgió que Wanda Nara le recomendó tener un botón antipánico".

Respecto a esa irónica sugerencia realizada por la conductora, el equipo jurídico de la actriz interpretó sus dichos como una agravante directa de la situación denunciada: "Lo tomamos como una ratificación de lo que se vio en el video, que fue algo deliberado y no producto del nerviosismo como ella había manifestado".

El momento de mayor tensión en la entrevista ocurrió cuando el panelista Santiago Sposato indagó sobre el encuadre penal de la causa y la pena máxima que esperan conseguir en los tribunales contra la empresaria televisiva.

"Supongo que estamos hablando de amenazas simples, que va de 6 meses a 2 años de prisión, ¿es lo que pretenden?", preguntó el periodista, a lo que el abogado respondió de manera tajante y sin ningún tipo de dudas: "Sí, exacto".

Finalmente, Rodríguez defendió a la China Suárez frente a las críticas por los descargos que ella publicó en sus redes sociales durante el fin de semana, justificando su actitud: "Reaccionó producto de años de hostigamiento".

Para cerrar su postura sobre el alcance legal del enfrentamiento, el defensor marcó una clara diferencia entre las peleas públicas y las acusaciones formales en la Justicia: "No se compensa una cosa con otra, se han dicho cosas las dos, pero una amenaza es otra cosa".