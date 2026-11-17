El enfrentamiento entre Eugenia “la China” Suárez y Wanda Nara sumó un capítulo judicial de alto impacto en las últimas horas. Luego del tenso cruce cara a cara que ambas mantuvieron recientemente, la actriz habría decidido llevar la disputa fuera de las redes sociales para acudir directamente a la Justicia con un pedido de protección personal tras denunciar presuntas intimidaciones.

La información fue revelada por Yanina Latorre mediante sus historias de Instagram, donde dio a conocer el movimiento tribunalicio en tiempo real. En un primer mensaje, la panelista alertó a sus seguidores sobre la ubicación de la artista: “¡Atención! La China en la fiscalía en este momento”, generando una inmediata repercusión en el mundo del espectáculo.

Poco tiempo después, la comunicadora brindó mayores precisiones sobre el motivo de la presentación legal y sumó una dura opinión sobre el conflicto mediático. Según escribió en su cuenta oficial, “La China está pidiendo botón antipánico por amenazas de Wanda. Qué circo pedorro”, dejando en claro la gravedad de la acusación realizada ante los funcionarios judiciales.

En esa misma dependencia judicial también se hizo presente Mauro Icardi, quien acudió acompañado por su abogado defensor, Francisco Oneto. De acuerdo con el relato difundido por Latorre en sus plataformas digitales, el futbolista asistió al edificio para avanzar con un expediente en contra de la actual pareja de su exesposa: “Parece que Mauro está ratificando la denuncia contra Martín Migueles”.

Esta supuesta solicitud de custodia preventiva por parte de Suárez trascendió inmediatamente después de la fuerte discusión que protagonizó con la conductora. Sin embargo, los detalles sobre el trámite y las presuntas amenazas responden únicamente a la versión periodística de la panelista, ya que todavía no existe una confirmación oficial emitida por el Ministerio Público Fiscal.

De manera paralela a este episodio en tribunales, la pelea entre ambas figuras se cruza con los litigios que Wanda Nara e Icardi mantienen activos desde su separación. En ese contexto, la empresaria denunció públicamente el uso de cuentas falsas y automatizadas para hostigarla en internet, asegurando que todo ese material probatorio ya fue incorporado dentro de una causa penal.

A través de sus propios descargos en redes sociales, Nara señaló directamente al delantero como el responsable de financiar dichos perfiles virtuales para atacarla, aunque estas acusaciones aún no tienen una resolución firme. Así, el presunto pedido del botón antipánico abre un nuevo frente de conflicto que mantiene a la China Suárez, Wanda Nara, Icardi y Migueles en el centro de la escena.