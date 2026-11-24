Eugenia “la China” Suárez le pidió a la Justicia que le prohíba a Wanda Nara acercarse a menos de 300 metros de ella y que le impida comunicarse por cualquier vía. La actriz ratificó su denuncia penal por presuntas amenazas tras el cruce del 6 de noviembre en la casa de Mauro Icardi, en Nordelta. El pedido de protección urgente seguía pendiente de resolución.

Según el escrito, la distancia solicitada regiría dondequiera que esté Suárez. La actriz también pidió restricciones de ingreso y acercamiento a dos barrios privados, uno en Nordelta y otro en Los Polvorines. La prohibición de contacto abarcaría las llamadas, los mensajes, las redes sociales y las comunicaciones a través de terceros.

Qué ocurrió en Nordelta según la denuncia

Suárez situó el episodio en la casa de Icardi, en el barrio La Isla. Según su relato, Nara llegó acompañada por su pareja, Martín Migueles, y personal policial. La actriz aseguró que conversaba con Migueles en buenos términos cuando la conductora se acercó y comenzó a increparla.

En el escrito, Suárez le atribuyó a Nara la frase “Te mato a palos” y sostuvo que la interpretó como una amenaza contra su integridad física. La actriz también mencionó antecedentes de presunto hostigamiento para explicar por qué considera que necesita protección.

Una semana después del episodio, Nara habló del cruce en el programa Primicias Ya, de América TV. Dijo que recordaba haber dicho más cosas de las que se habían difundido. Suárez citó ese pasaje de la entrevista en su presentación como respaldo de su versión.

Cómo propone organizar el traslado de las hijas de Nara e Icardi

El planteo incluye una propuesta para mantener los traslados de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi si la Justicia concede la restricción. Suárez sugirió que una persona designada por la conductora se encargue de llevarlas y retirarlas de la casa de su padre.

La otra opción que propuso es que esos intercambios se hagan en la guardia de acceso al barrio. Así, Nara podría acompañar el traslado hasta la entrada sin tener que ingresar al predio.

Qué pruebas ofreció la China Suárez

La actriz ofreció el video del enfrentamiento y la grabación de la entrevista televisiva. También solicitó que se incorporen los registros de las cámaras de seguridad de ambos barrios, las comunicaciones al 911 y las actuaciones del personal policial que intervino aquel viernes.

Suárez pidió que se abra una investigación penal preparatoria por amenazas, una figura prevista en el artículo 149 bis del Código Penal. Además, solicitó que la reconozcan como particular damnificada para intervenir formalmente en el proceso.

Su abogado, Agustín Rodríguez, había confirmado la presentación de la denuncia el 17 de noviembre. La ratificación precisó ahora el alcance de las medidas que reclama la actriz y los registros que quiere incorporar al expediente. La decisión sobre la perimetral y las demás restricciones queda en manos de la Justicia.