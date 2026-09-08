La China Suárez publicó una foto a cara lavada e impactó a sus seguidores

Tras un período con menor presencia en las plataformas digitales, Eugenia Suárez regresó al foco de la atención pública. La pareja de Mauro Icardi subió a su perfil una fotografía en primer plano y sin una gota de maquillaje, dejando al descubierto sus facciones e impactando a sus fanáticos. La repercusión fue inmediata y las posturas de quienes vieron la imagen no tardaron en manifestarse.

Parte de la audiencia decidió volcarse a la publicación para destacar el aspecto de la artista al natural, remarcando que no requiere de productos cosméticos para resaltar. Sin embargo, en paralelo surgieron cuestionamientos sobre su imagen. Diversos internautas reabrieron el debate sobre posibles intervenciones estéticas y señalaron que la actriz se habría sometido a 10 o más procedimientos para verse de ese modo.

Este episodio se suma a lo ocurrido jornadas atrás, cuando un tutorial de maquillaje grabado por la propia artista alcanzó un alto nivel de difusión. En ese material audiovisual, se la pudo ver probando diferentes artículos populares del mercado mientras explicaba el proceso frente a la cámara.

Durante esa grabación, al momento de aplicarse un producto para el rostro que vio en los contenidos de un maquillador reconocido, la actriz admitió: "no estaba completamente convencida con el tono que había elegido porque le parecía demasiado anaranjado".

Ese video previo también polarizó a la comunidad virtual. Un sector aprovechó el posteo para enviarle mensajes positivos, pero otra porción del público reaccionó con contundentes descalificaciones hacia su actitud. Entre las réplicas negativas que quedaron registradas figuraron comentarios como "Me da mucha lástima la China tratando de ser graciosa", "nunca te vamos a querer", "ni a esto te podés dedicar", "ella jura influencer graciosa y carismática", "apareció" y "qué falta de gracia, mamita".