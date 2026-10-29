La China Suárez publicó una foto con Vicuña e Icardi estalló de celos

En las últimas horas, la China Suárez y Benjamín Vicuña quedaron en el centro de la escena mediática debido a una llamativa publicación en las redes sociales que causó un gran revuelo digital. La actriz saludó a su amigo Tomás Garrahan por su cumpleaños mediante una serie de historias en su cuenta de Instagram con diferentes postales juntos. Sin embargo, los usuarios advirtieron un detalle insólito que no pasó inadvertido en ninguna de las plataformas virtuales de comunicación.

Entre las siete fotografías elegidas para armar la frase de felicitación con una palabra en cada postal, la artista incluyó una imagen en blanco y negro donde ella y su amigo posan junto a un perro. Detrás de ambos, de manera muy clara, se puede observar la presencia de su expareja Benjamín Vicuña. Desde la cuenta de El Gato en la red social X señalaron este hecho con ironía y humor ante la mirada de todos los seguidores.

La publicación despertó todo tipo de especulaciones sobre si la actriz no advirtió la presencia del padre de sus hijos o si lo hizo a propósito. Las redes sociales se llenaron de comentarios analizando la situación y debatiendo sobre la intencionalidad del saludo. La controversia creció rápidamente y se transformó en uno de los temas más comentados del día en el universo virtual del espectáculo nacional.

La China Suárez saludó a su amigo y de las millones de fotos que debe tener con él, decidió subir una en la que está Benjamín Vicuña y cortarle la cabeza, señalaron desde la cuenta. Las repercusiones no tardaron en llegar a los portales de noticias más importantes del país debido a la trascendencia de los protagonistas involucrados. La relación actual entre ambos atraviesa un momento bastante tenso marcado por la distancia y la falta de comunicación directa.

Según trascendió en los últimos días, la comunicación entre la actriz y su expareja se realiza únicamente a través de sus respectivos abogados representantes legales. Este nuevo episodio se suma a la lista de tensiones públicas que rodean a los famosos desde hace tiempo. La repercusión de esta historia demuestra que cada movimiento de los protagonistas genera un enorme interés en los medios de comunicación y en todo el público.