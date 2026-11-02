La China Suárez quedó afuera del casamiento de Lali y se filtró una foto

Mientras Lali Espósito y Pedro Rosemblat daban el sí en una íntima ceremonia en San Telmo, la China Suárez organizó una fiesta de Halloween en su casa de Nordelta. El festejo tuvo una ambientación inspirada en el terror, con disfraces y una puesta en escena que no pasó inadvertida en las redes sociales. Por supuesto, la actriz estuvo acompañada de Mauro Icardi, quien se lookeó especialmente para esta ocasión tan comentada por todos los seguidores.

Las imágenes de la celebración fueron compartidas por Caro Nolte, amiga y representante de la China Suárez, y rápidamente despertaron comentarios por la coincidencia con la boda de Lali Espósito. La artista no estuvo entre los invitados al casamiento y, mientras la pareja daba el sí rodeada de familiares y amigos, ella disfrutaba de una jornada de Día de Brujas junto a sus hijos y algunos vecinos que asistieron.

Para la ocasión, la China Suárez sorprendió con un disfraz de payaso triste que recuerda al escalofriante personaje de Terrifier. La actriz lució un enterito blanco y negro, con cuello característico y pompones a modo de botones, además de guantes blancos y un maquillaje impactante: se pintó el rostro de blanco y resaltó los ojos y la boca con trazos negros para completar una expresión tenebrosa. El detalle fue el cuchillo con el que posó que asustó a varios.

En cuanto a la decoración, hubo un castillo inflable con colores en alusión a la temática y la entrada de la casa contó con varias calaveras, telarañas y esqueletos. Quien llamó la atención fue Mauro Icardi, que se animó a disfrazarse de Catrín, la versión masculina de la Catrina, un personaje que lució con la cara pintada y una capa roja. En uno de los videos, se lo puede ver junto a unos niños, un muñeco inflable de bebé terrorífico y divertidos juegos con espuma.