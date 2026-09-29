La China Suárez quería a otro famoso como novio e Icardi fue el descarte

El reciente recuerdo de Mauro Icardi en sus redes sobre la cita en la capital francesa trajo al presente uno de los momentos más comentados de la farándula. El jugador decidió rememorar aquel evento fijado en el calendario de septiembre de 2021 compartiendo una postal del sitio exacto donde se cruzaron por primera vez. Aquella publicación generó repercusiones inmediatas en las plataformas digitales y motivó análisis sobre lo ocurrido durante ese fin de semana.

En el programa Intrusos abordaron el tema a raíz de la publicación de Mauro Icardi y fue Natalie Weber quien expuso un matiz poco conocido de esa escapada. Según explicó la panelista, el plan inicial de la actriz no apuntaba al deportista sino que la intención era coincidir con alguien más.

En sus declaraciones señaló que "los rumores son que ella no viaja a París para encontrarse con Mauro, viaja a París para encontrarse con otra persona. Mauro habría sido el descarte". La panelista agregó además que "no sé si estuvo o no con la otra persona pero es famosa por supuesto. Y terminó estando con Mauro".

El impacto de la publicación también habría provocado incomodidad en la intimidad de los protagonistas. La periodista Paula Varela contó que la actriz no tenía conocimiento previo de la imagen del hotel ni del texto que difundió el jugador en su perfil personal.

Respecto a la reacción frente a esa iniciativa digital, la periodista afirmó que "a Eugenia no le cayó bien el posteo, de hecho no lo reposteó". La falta de interacción de la actriz con el mensaje confirmó el malestar por la reaparición del tema en la agenda pública.