La China Suárez reveló el lado menos lujoso de sus vacaciones con Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a la Argentina tras disfrutar de unas vacaciones familiares en Estados Unidos y México. Durante el viaje los acompañaron Rufina, Amancio y Magnolia, los hijos de la actriz. En sus redes sociales la artista compartió postales de los distintos paseos y sorprendió a sus seguidores al comparar los lugares que elige cada uno al momento de hacer las compras.

La actriz subió una foto junto a los pequeños en los pasillos de Marshalls y escribió que le encantan Primark y Marshalls junto a emoticones de risa y amor. También mostró una imagen de la familia recorriendo Walmart. Por otro lado publicó un video visitando locales exclusivos como Dior, Chanel, Louis Vuitton y Saint Laurent señalando entre risas que esos eran los lugares a los que la llevaba su novio.

En contraste compartió otro video paseando por tiendas con descuentos como Primark, Target y Sawgrass Mills aclarando con humor que esos eran los sitios a donde ella lo llevaba a él. De este modo marcó una clara diferencia entre las firmas exclusivas que visita con el futbolista y los comercios económicos que prefiere para buscar oportunidades junto a sus hijos durante sus viajes.

Estas publicaciones surgieron después de los cuestionamientos que recibió la artista cuando una usuaria la filmó en una tienda de descuentos. En esa ocasión la seguidora insinuó que Wanda Nara no compraría en Primark. Sin dudarlo la actriz respondió de manera firme afirmando que ella tiene la libertad de elegir dónde comprar y que aunque se ponga un trapo luce bien igual.