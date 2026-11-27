Un nuevo revuelo rodea a la China Suárez luego de que Alejandra Maglietti contara el mal momento que vivió al cruzarse con ella en un bar. La panelista pasó por Bondi y, mientras repasaban distintas polémicas vinculadas a la actriz, decidió hablar sin filtros sobre el único encuentro cara a cara que tuvieron.

“La única vez que me la crucé en la vida face to face con la China ¡La pasé como el culo porque me pareció muy soberbia! Me pareció horrible su actitud. Estábamos en un bar, un lugar en el que se comen pastas…y ella todavía estaba de novia con Rusherking. Yo estaba con Horacio Pagani ¡Éramos como un grupete! También Edith Hermida estuvo ese día”, expresó al relatar el episodio.

Según precisó la abogada y panelista, aquel encuentro se dio entre 2022 y 2023, etapa en la que la actriz estaba en pareja con Rusherking. Al verla en el local de pastas, Maglietti se acercó junto a Horacio Pagani y Edith Hermida con buena predisposición para saludarla.

“Así que nos acercamos, caímos con la mejor, y le dijimos que la quería saludar Pagani ¡Y les puedo asegurar que nunca en mi vida sentí una cosa igual! ¡Ni siquiera nos miró! ¡Hizo como si no existiéramos! Ni siquiera nos miraron ¡Fue una situación horrenda! Igual no pasa nada, cuando tiene razón la defiendo y cuando no la tiene, no”, dijo Maglietti durante la charla.

La historia generó repercusión porque Alejandra Maglietti dejó en claro que ese episodio puntual no condiciona su mirada general sobre la China Suárez. Señaló que puede darle la razón cuando lo cree justo y defenderla si la situación lo amerita, más allá de que aquel cruce en el bar le haya dejado una sensación muy negativa por haber sentido que los ignoraron.