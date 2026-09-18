La China Suárez se agrandó y se burló de sus seguidores de redes sociales

La China Suárez se volvió el centro de atención en las plataformas digitales luego de compartir una serie de postales disfrutando de los primeros calores de septiembre en la piscina junto a sus tres hijos y su novio Mauro Icardi. La publicación de varias selfies en bikini desencadenó una seguidilla de cuestionamientos hacia su figura por parte de algunos usuarios, entre los cuales figuraban mensajes como “Cintura abandonó el grupo”.

Ante estas reacciones, la intérprete decidió exponer los comentarios y responder públicamente con tono irónico. A través de sus historias, manifestó: “Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas”. En esa misma línea, continuó el descargo dirigiéndose directamente a quienes la criticaron: “Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten. No sufran, que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan un lindo día”.

Lejos de dejar el tema ahí, la artista grabó una serie de videos para profundizar sobre los aspectos físicos señalados por sus seguidores. Mientras se tocaba el rostro, la figura pública expresó: “Sí, tengo dos granos acá y tengo una paleta chueca porque usé brackets y no me puse la contención. Pero me rehusó a ponerme fundas o carillas porque me encanta ser natural. Y sí, soy cuadrada, no tengo cintura, pero estoy buenísima igual, así que no se gasten, hagan algo por ustedes y sean felices”.

Para finalizar su declaración y dar por concluido el cruce digital, Suárez hizo referencia a su cotidianeidad y al momento que atraviesa: “Es jueves, son las 5 de la tarde, estuve tomando sol con mis hijos, con mi novio, que me ama y es el hombre perfecto. Trabajé 25 años de mi vida ininterrumpidamente y estoy feliz de estar al pedo un jueves a las 5 de la tarde, haciendo nada”.