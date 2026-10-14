La China Suárez se alió con Natalie Weber para destruir a Wanda Nara

Nora Colosimo reveló en LAM que Wanda Nara llevará a la Justicia a Natalie Weber tras sus declaraciones sobre su hija en Intrusos. La madre de la conductora aseguró que la panelista cruzó un límite al mentir sobre la menor de edad y confirmó que iniciarán acciones legales inmediatas.

La polémica comenzó cuando Natalie Weber afirmó que la niña estaba en la casa de un novio durante el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Nora Colosimo desmintió rotundamente esa información y aclaró que la pequeña se encontraba acompañando a su tía y a su prima Malaika.

Durante la entrevista, Nora Colosimo afirmó que se le viene la noche a Natalie Weber por meterse con una menor y mentir sobre la situación. Además, la madre de la mediática exigió que la panelista revele ante un juez de dónde sacó ese dato falso sobre la familia.

El enojo familiar aumentó porque Natalie Weber suele hablar mal de la conductora en televisión, pero este dicho sobre la niña colmó la paciencia. Por eso, Wanda Nara exige que la panelista sostenga sus afirmaciones frente a las autoridades judiciales correspondientes en los próximos días.

Por otra parte, la periodista Naiara Vecchio detalló que la hija mayor de la conductora planeaba regresar a la casa de Mauro Icardi en Nordelta. La joven ignoraba que el futbolista pretendía viajar a Disney con la China Suárez y sus hijos en esa misma fecha.

El futbolista tenía la custodia de las chicas hasta el 18 de octubre según lo pactado. Sin embargo, este martes el juez a cargo del caso debía definir si las menores tenían la autorización legal para viajar a Miami junto a su padre y la China Suárez.