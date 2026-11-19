La China Suárez y Wanda Nara atraviesan uno de los momentos más tensos de su histórico enfrentamiento mediático y judicial. Tras la fuerte discusión verbal que protagonizaron hace unas semanas en la puerta de la casa de los sueños y que quedó registrada en imágenes, la actriz decidió llevar a la Justicia a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe). En medio de este clima de hostilidad, la novia de Mauro Icardi optó por rechazar una convocatoria muy prestigiosa para no compartir espacio con su rival.

La información salió a la luz en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), ciclo que conduce Yanina Latorre, donde analizaron los preparativos de la clásica portada de Los personajes del año de la Revista Gente. Según contaron en el estudio, los organizadores del evento se comunicaron directamente con la artista para asegurar su presencia en la gala, pero recibieron una respuesta negativa de su parte.

Al detallar los motivos de esta decisión, el panelista Nicolás Peralta explicó: "Hay un personaje muy importante que la Revista Gente le envó la invitación y están esperando que vaya. Quieren que esté ahí y le darían un lugar más que central y dijo que no". Acto seguido, el periodista confirmó el trasfondo del asunto al señalar: "No se quiere cruzar con otra persona que está ahí, se quieren evitar y no se pueden ni ver. La que dijo que no es la China Suárez, no se quiere cruzar con Wanda".

A pesar de la negativa inicial, desde la publicación todavía mantienen las esperanzas de convencer a la actriz debido al enorme impacto que generaría verlas juntas en el mismo lugar. Sobre el cierre del informe, Nicolás Peralta reveló lo que le dijeron desde la organización: "La invitación le llegó (a la China). Me dijeron: está invitada todos los años, queremos que esté, porque aparte es protagonista y porque saben que esto trae un rebote mediático porque Wanda y la China juntas son una tapa".