La China Suárez se burló de Icardi: "Changas para llegar a fin de mes"

En medio de la escalada judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez utilizó sus redes sociales para registrar escenas de la vida doméstica. El tres de agosto de 2026, la actriz publicó dos imágenes en su sección de mejores amigos de Instagram donde se observa al futbolista realizando tareas de mantenimiento en un vehículo. El contenido fue difundido posteriormente por Angie Balbiani, alcanzando una audiencia masiva.

La primera fotografía muestra al deportista recostado debajo de la parte trasera de un auto rodeado de herramientas. Sobre la imagen, la artista escribió "Cuando te quedas sin laburo y tenes que salir a hacer changas para llegar a fin de mes". La frase alude a la situación profesional de Icardi, a quien no le renovaron el contrato en el Galatasaray de Turquía y cuyo representante lo habría ofrecido a clubes de Italia, Brasil y Argentina.

La secuencia continuó con una segunda captura tomada durante la noche que muestra la continuidad del trabajo iniciado horas antes. En esta ocasión, la actriz añadió "Se hizo de noche y ya dijo 3 veces ‘horas extras’ lpm". Este registro humorístico se produce mientras el conflicto legal con su expareja aumenta diariamente en los tribunales y los medios de comunicación.

Previamente, el jugador había compartido un entrenamiento particular donde utilizaba a la actriz como si fuera una barra de pesas. En esa publicación, Icardi expresó "Entrenar así da gusto" y luego sumó un mensaje que decía "Te amo". Según usuarios de redes sociales, este gesto de complicidad surgió tras comentarios de Nara que indicaban que el futbolista se encontraba excedido de peso.

A través de estas publicaciones, Suárez construye una narrativa propia centrada en la vida diaria de la pareja. La viralización de este contenido, originalmente restringido a un círculo privado, expone cómo la gestión de la intimidad puede transformarse rápidamente en material de consumo público durante disputas mediáticas de alto perfil.