La China Suárez se burló de la sanción a Icardi tras el video en el auto

La controversia entre las autoridades de tránsito y las figuras del espectáculo sumó un episodio cargado de sarcasmo. La China Suárez decidió responder a las medidas tomadas contra Mauro Icardi mediante una publicación ironizando sobre la situación en sus redes sociales.

Todo comenzó cuando se difundieron imágenes de la artista asomándose por la ventana de un coche en marcha que manejaba el futbolista de Galatasaray. La imprudencia motivó la reacción del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, el cual suspendió de forma preventiva el carnet del deportista al registrar además que manejaba con documentos vencidos.

La medida oficial exige que el atacante pase un examen psicológico previo a solicitar nuevamente su permiso para conducir vehículos en territorio bonaerense.

En lugar de publicar un descargo tradicional, la actriz optó por la ironía para marcar su postura. Grabó un contenido donde recrea la misma situación del escándalo pero con un matiz insólito en el patio de su casa. En la secuencia aparece cantando mientras su pequeño Amancio maneja un vehículo de juguete.

Para completar la provocación hacia los fiscalizadores viales, la intérprete sumó una frase directa sobre la grabación preguntando "¿Así mejor?".

De esta manera la modelo vuelve a colocarse en el centro de las miradas mediáticas, dejando ver su decisión de tomar con gracia la penalización aplicada al futbolista mientras la publicación acumula miles de reproducciones en el ecosistema digital.