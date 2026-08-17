La China Suárez se burló de Vicuña y le recordó sus problemas con la droga

El actual contexto profesional de Mauro Icardi, quien se encuentra sin club, ha dado lugar a una intensa actividad en sus plataformas digitales. El futbolista utilizó su cuenta para dirigirse directamente a Benjamín Vicuña. El desencadenante fueron las declaraciones del actor en el programa televisivo PH, donde abordó su rol paterno y la distancia física que mantiene con sus hijos desde que su ex pareja convive con el deportista.

Icardi cuestionó públicamente la actitud de Vicuña y lo acusó de adoptar una postura de víctima frente a la situación familiar. Entre sus expresiones más tajantes, el jugador manifestó "Me preocuparía de que tus hijos te quieran ver", refiriéndose al vínculo con los menores Magnolia y Amancio. Tras estas palabras, la interacción continuó con la publicación de una fotografía tomada en uno de los sanitarios de su vivienda en Nordelta, donde se observaban elementos como el bidet y el inodoro junto a iconos de risas.

Para acompañar la imagen, Icardi eligió la pieza musical titulada "Ay, ay, ay", interpretada por la China Suárez. La letra de la canción contiene fragmentos significativos que el futbolista resaltó, tales como "Si yo hablara vos te irías del país". Esta acción generó diversas interpretaciones entre los usuarios de redes sociales, quienes recordaron antiguos conflictos públicos vinculados a la dinámica familiar en la denominada casa de los sueños.

Las especulaciones en el entorno digital sugieren que la elección del escenario para la foto no fue casual. Se vinculó este hecho con un posteo que la actriz realizó y posteriormente eliminó en 2025, donde utilizaba el término "el papá del año" de forma irónica. En aquella oportunidad, la publicación de la China Suárez contenía una fuerte acusación hacia el padre de sus hijos al señalar "El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito de Instagram pero se la pasa encerrado en el baño por sus adicciones".

Este trasfondo alimentó la teoría de que en la intimidad se refieren al actor mediante el juego de palabras "el papá del baño". A pesar de la repercusión de los mensajes, Icardi mantuvo su postura crítica hacia el actor, insistiendo en sermonearlo por la relación con sus hijos. Hasta el momento, no se han registrado respuestas oficiales por parte del entorno del actor ante este nuevo capítulo de la disputa mediática que involucra a figuras del espectáculo y el deporte.