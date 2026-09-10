La China Suárez se mostró sin Icardi y algunos confirman que se separaron

Una serie de imágenes familiares compartidas en redes sociales por la actriz abrió interrogantes sobre el paradero del delantero. A diferencia de sus publicaciones habituales, donde suele aparecer acompañada por su pareja salvo que deba promocionar algún trabajo, esta vez se la vio únicamente junto a sus hijos menores, Magnolia y Amancio Vicuña, y su madre, Marcela Riveiro.

Durante la jornada, la actriz mostró momentos cotidianos, como el traslado en auto para llevar a Amancio a jugar al fútbol. En las tribunas, el pequeño lució la camiseta de Lamine Yamal, figura del Barcelona de España, mientras compartían un helado en familia. Sin embargo, la ausencia total del futbolista en las postales llamó la atención, en un momento crucial donde debe definir su carrera para no quedarse todo el año sin jugar.

El periodista Gustavo Méndez, quien sigue de cerca la actualidad del deportista, aportó detalles sobre el panorama que enfrenta el jugador. Según explicó, la opción de Grecia aparece en el horizonte con propuestas del Olympiacos FC y el PAOK Salónica. Sobre estas alternativas, detalló que el primer club "tiene una importante historia y suele competir en torneos europeos, aunque recientemente quedó afuera de la Champions League en la ronda de clasificación", mientras que respecto a la segunda institución indicó que "es menos conocido, pero cuenta con un importante respaldo económico y busca armar un equipo competitivo para crecer".

Asimismo, el cronista señaló que existen otras ofertas en Italia, específicamente del Parma y la Lazio, dos destinos que podrían resultar más confortables para el atacante. La falta de presencia en el ámbito cotidiano de su pareja alimenta las versiones sobre un posible viaje relámpago a Europa para concretar su incorporación a alguna de estas entidades deportivas.