La China Suárez se reencontró con Marcos Ginocchio y las fotos sorprendieron en redes

La China Suárez volvió a llamar la atención en las redes sociales después de compartir una serie de imágenes de un encuentro realizado durante el fin de semana en su casa de San Jorge. Entre familiares y amigos apareció una presencia inesperada: Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, con quien tiempo atrás fue vinculada sentimentalmente.

La actriz publicó en sus historias de Instagram un collage de fotografías en blanco y negro en las que mostró parte de su domingo. En las imágenes aparecieron varios integrantes de su círculo más cercano, además de Mauro Icardi, Magnolia y Amancio.

Entre los invitados estuvieron Juanma Cativa, Mancha La Torre, la mamá de la actriz, Marcela Riveiro, y su amiga Caro Nolte. Sin embargo, una de las imágenes despertó especialmente la curiosidad de sus seguidores.

En una de las postales podía observarse la silueta de un hombre que no había sido etiquetado. Según publicó Paparazzi, se trataría de Marcos Ginocchio, quien habría participado del encuentro en la casa de la actriz.

La aparición del campeón de Gran Hermano volvió a poner sobre la mesa las versiones que circularon años atrás sobre su relación con la China.

Qué había dicho la China Suárez sobre Marcos Ginocchio

Durante 2024, cuando comenzaron a circular rumores sobre un posible romance, la actriz negó estar en pareja con el salteño y aseguró que mantenían una amistad.

“¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos?”, había planteado en aquel momento. Además, destacó que Marcos era una persona cercana a su círculo y resaltó sus cualidades personales.

Las especulaciones habían aumentado por las diferentes imágenes que ambos compartieron juntos durante aquella época. Sin embargo, ninguno confirmó públicamente haber mantenido un noviazgo.

Ahora, la aparición de Ginocchio en el encuentro familiar volvió a despertar comentarios en las redes. La reunión se produjo mientras la China continúa en pareja con Mauro Icardi, quien también estuvo presente durante la jornada y apareció junto a ella en las imágenes.

El encuentro se conoció, además, en momentos en los que el futuro futbolístico de Icardi se encuentra bajo atención ante el cierre del mercado de pases y las versiones sobre cuál será su próximo destino.