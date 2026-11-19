Eugenia "la China" Suárez y Nicolás Cabré volvieron a mostrarse en sintonía durante una jornada al aire libre que también contó con la presencia de Rocío Pardo, actual esposa del actor. Mientras su abogado continúa en Tribunales con la denuncia por amenazas y el pedido de perimetral contra Wanda Nara, la actriz eligió apartarse del conflicto mediático tras la filtración de los videos en Nordelta y los rumores que la vinculan con otro futbolista.

El motivo de esta reunión familiar fue la tradicional competencia deportiva que se realizó en el establecimiento educativo al que asiste Rufina, la hija mayor de la expareja. Lejos de las tensiones judiciales que ocupan su agenda, la artista utilizó sus historias de Instagram para compartir el orgullo que siente por la adolescente y demostrar que la crianza compartida funciona en perfecta armonía.

En la primera publicación que subió a sus redes sociales, se puede ver a la joven sentada de perfil junto a la cancha con un rodete prolijo y la camiseta amarilla de su equipo escolar, imagen que su madre acompañó con un corazón amarillo y el texto "Sport's day". Luego, sumó una selfie bajo el sol donde aparece abrazada a Rufina, luciendo una remera negra, anteojos oscuros y el cabello suelto con reflejos rubios mientras tira un beso a cámara.

Por su parte, Nicolás Cabré también se hizo presente en el predio para alentar a su hija desde otro sector del campo de juego acompañado por Rocío Pardo. El actor publicó una fotografía en la que posan los tres muy sonrientes frente al alambrado, con el césped verde y los árboles de jacarandá florecidos de fondo, postal que tituló con la frase "Hoy toca sport" para retratar el encuentro de la familia ensamblada.